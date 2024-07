Mi várható a héten? Kamatdöntő ülés és munkaerőpiaci adatok

Hétfőn közli a PM az államháztartás központi alrendszerének június végi részletes adatait. Az előzetes adatok szerint a költségvetés júniusban 107,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az elmúlt 22 év legkedvezőbb júniusi mutatója. A hatodik hónap végéig az államháztartás központi alrendszere 2656,4 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Ezen belül a központi költségvetés 2640,1 milliárd forint hiánnyal, az elkülönített állami pénzalapok 145,6 milliárd forint többlettel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 161,9 milliárd forintos hiánnyal zárták az év első felét.

Kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kamatdöntő ülést tart. A legutóbbi, júniusi ülésen a testület 25 bázisponttal 7,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. A döntés értelmében a kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 6,0 százalékra, míg felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 8,0 százalékra mérséklődik. Elemzők szerint 25 bázispontos csökkentés jöhet júliusban is.

Szerdán a keresetek májusi statisztikáit közli a KSH. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 645 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 444 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 13,5, a nettó átlagkereset 13,4, a reálkereset 9,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset mediánértéke 516 000, a nettó kereset mediánértéke 357 900 forintot ért el, 16,6, illetve 16,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Pénteken a foglalkoztatottság és munkanélküliség júniusi mutatóit teszik közzé. Májusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 36 ezerrel, 4 millió 749 ezer főre nőtt. A munkanélküliek száma 212 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt. A március-májusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 745 ezer volt, 41 ezerrel több az egy évvel korábbinál.