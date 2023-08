Mindenki megtalálja kedvenc sörét a Belvárosi Sörfesztiválon

Több mint 250-féle sörrel, a legjobb magyar főzdék kézműves különlegességeivel és nemzetközi márkák remekeivel várja a Belvárosi Sörfesztivál a látogatókat hat napon át, 2023. augusztus 29. és szeptember 3. között.

A szervezők attól féltek, hogy a nagy meleg után a hirtelen jött eső elmossa a fesztivál megnyitóját is, de szerencsére kisütött a nap és lassan érkeztek a sörre vágyók is. A sajtótájékoztatót és megnyitót a SPAR Magyarország standján tartották meg, ahol az újságírókat sétálópohárral és sörrel is várták.

A rendezvénynek második esztendeje főtámogatója a magas színvonalú hazai sörkultúrát támogató SPAR Magyarország. Minden negyedik sör kisüzemi termék a SPAR polcain – mondta köszöntőjében Heiszler Gabriella, a főszponzor SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója.

„A SPAR Magyarország hosszú évek óta támogatja az itthoni kis-, és családi vállalkozások által készített sörkülönlegességek piacra kerülését, mert úgy véljük, hogy a nagy nemzetközi márkák mellett fontos megmutatnunk az egyedi, új ízeket felvonultató, kis szériában gyártó, innovatív hazai sörfőzdék termékeit is. Üzletláncunk egységeiben már számos sör, a termékválaszték mintegy negyede ezekből a kisüzemekből kerül ki, s büszkén vállaljuk küldetésünket, amellyel nemcsak a hazai sörfőzdék piacra kerülését segítjük, hanem vásárlóinkat is újfajta gasztronómiai élményekhez juttatjuk” – fogalmazott Maczelka Márk a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Hozzátette: az áruházlánc azért áll már második esztendeje főtámogatóként a Belvárosi Sörfesztivál mellett, hogy e nyári fesztiválon is segítsen a fogyasztóknak megismerni a magyar kézműves sörfőzdék világát, választékát és újdonságait. Ezzel együtt pedig örömteli, hogy a SPAR Magyarország tovább tudta növelni szerepét a hazai sörértékesítés terén, a termékkategória növekedési dinamikája kiemelkedő.

„Sörtudatosabbak” fogyasztók

A budapesti Szabadság téren 2023. augusztus 29. és szeptember 3. között zajló Belvárosi Sörfesztiválon nemcsak minőségi söröket kóstolhatnak meg a résztvevők, de a széles street food kínálat és a zenés kísérőprogramok igazi gasztro-kulturális eseménnyé emelik a rendezvénysorozatot.

„Számos újdonsággal készülünk a hetedik Belvárosi Sörfesztiválra: ezek egyikeként idén neves angol főzdék söreit is elhozzuk azért, hogy a magyar fogyasztók jobban megismerhessék ezt a stílust. A kiváló italokon túl a jó zenékről is gondoskodunk, hiszen minden nap délutántól zárásig DJ szolgáltatja majd az aláfestést a jó hangulathoz” – mondta Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője.

Piaci tapasztalata alapján évről-évre nő a kézműves sörök népszerűsége Magyarországon, egyre „sörtudatosabbak” a fogyasztók, az ízesített sörök és IPA-k népszerűsége töretlen és mind többen vásárolnak prémium minőségű termékeket.

Fesztiválsör a trópusok varázsával A rendezvényen a SPAR Sörház standjánál a SPAR és INTERSPAR üzletekben kapható magyar kézműves és kisüzemi söröket kóstolhatják meg a látogatók, s itt megtalálják az esemény hivatalos sörét, a Festival Hippie IPA-t is. Idén is a sörrajongók ízlése és elvárásai alapján született meg ez az aranyszínű, frissítően gyümölcsös, telt ízű finomság, amelyhez ezúttal sabro-mosaic-amarillo komlókombinációt használtak, hogy laza, mégis izgalmas, trópusi gyümölcsös íz- és illategyüttest hozzanak létre.

Az idei fesztivál hivatalos sörét, az 5,6 %-os nyári IPA-t – amelyről korábban az esemény Facebook-oldalán szavazhattak az érdeklődök, kiválasztva az általuk elvárt ízjegyeket – a SPAR Sörház standjánál 0,33 dl-es dobozos változatban és csapolva is elérhetik a sörkedvelők. A fesztivál sörén kívül sok más sörrel is találkozhatnak a látogatók, mint amilyen a Fehér Nyúl Turbid, a Szent András Napkincs, a Frootie Mangó IPA, a Grumpy Octopus, a Monyo Double Sour rise, a Mad Scientist JAM72, a West Coast, vagy épp a Szia Uram!-sorozat ízei.

A 7. Belvárosi Sörfesztivál programjairól és az egyéb tudnivalókról bővebben az esemény honlapja nyújt tájékoztatást: https://www.sorfesztival.hu/