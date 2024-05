Mesterséges intelligencia a HR-ben

A mesterséges intelligencia néhány éve valósággal ránk rúgta az ajtót, a technológia az élet számos területét igyekszik forradalmasítani. Az AI térhódításához a munkaerőpiac is fokozatosan alkalmazkodik, a HR-folyamatokban is egyre nagyobb szerepet kap, a szakemberek döntő többsége ma már úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia valódi segítség lehet.

A technológia jelenlegi fejlettségi állapotában még nem alkalmas arra, hogy minden HR területet eredményesen lefedjen, de számos szegmensben sikerrel alkalmazzák. „A HR szakma is szakember hiánnyal küzd, ezért kiemelten fontos, hogy a mesterséges intelligenciát – elővigyázatosan ugyan – , de segítségül hívjuk, elsősorban azért, hogy a mindennapokban hatékonyabbá, gyorsabbá és eredményesebbé tegye a munkát” – hívta fel a figyelmet Katkics Attila, HR szakember. „Úgy gondolom, hogy az emberi erőforrás menedzsment számos területén megjelenik majd a technológia, szélesedni fog a mesterséges intelligencia alkalmazása, várhatóan elképesztő gyorsasággal.”

Objektívebb kiválasztás?

Az MI elsősorban a toborzás, a kiválasztás, az onboarding és a képzés-fejlesztés területén működik már napi szinten. Az újgenerációs mesterséges intelligencia alapú támogató szoftverek a toborzási folyamat több pontján tudnak támogatást biztosítani, egyebek mellett az álláshirdetések, közösségi posztok írásánál, a munkáltatói értékek és munkaköri leírások megfogalmazásánál, kapcsolatfelvételi levelek megírásánál és a jelentkezők előszűrésénél. „A mesterséges intelligencia bekapcsolása a folyamatokba egyértelműen felgyorsítja a toborzást, gyors és pontos elemzést végez a jelöltekről, képes kiválasztani azokat a potenciális aspiránsokat, akik rendelkeznek a pozícióhoz szükséges szakmai és személyi kompetenciákkal, valamint minimalizálja a hibázás lehetőségét is, egyesek szerint igazságosabbá is teszi a felvételi folyamatot.

Automatizált beléptetés

A mesterséges intelligencia az új munkavállaló belépését követően, az ún. onboarding folyamatban is hasonló hatékonysággal használható. „Akár egy chatbot is végig vezetheti az új kollégát, válaszol a kérdéseire, vizsgáztat, de személyre szabott belépési élményt is nyújthat, ezzel is elősegítve az elköteleződést és a munkavállaló jövőbeni megtartást. Az automatizált folyamatok jelentősen gyorsítják az onboarding-ot, ami lehetővé teszi, hogy a szakemberek több figyelmet fordítsanak az emberi interakciókra és a stratégiai feladatokra” – tette hozzá a szakember.