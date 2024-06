NASA, HUNOR – űrnemzedék találkozó földönkívüli kérdésekkel

A közelmúltban, az ORION Űrnemzedék Alapítvány szervezésében valósult meg az I. Hazai Űrkongresszus Balatonfüreden, amely először kapcsolta össze a hazai űrtudományok kutatói-, szabályozói- és üzleti szereplőit, és amelyet kifejezetten gyerekeknek és érdeklődőknek is szerveztek. A számos szakmai program és kiállítás mellett az egyik kiemelt esemény volt egy kerekasztal-beszélgetés Farkas Bertalannal és a HUNOR Magyar Űrhajós Program űrhajósaival, valamint az USA-beli Aldrin Family Foundation innovációs igazgatója, Jim Christensen előadása, aki korábban a NASA oktatási igazgatójaként dolgozott. Az esemény ünnepélyes megnyitóján beszédet mondott Dr. Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa, aki egyben az esemény fővédnöke is volt, továbbá Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára, valamint Dr. Bóka István, Balatonfüred Város Polgármestere is.

Balatonfüred egy napra valóságos űrközponttá változott, hiszen az űrszakma színe-java az első űrkongresszuson vett részt, ahol közel 30 kiállító, 18 előadás és számos gyerekprogram mellett mintegy 800 fő részvételével tartották meg a kongresszust. A kezdeményezés célja az űrkutatás fontosságának bemutatása és az információ- és tudásmegosztás elősegítése volt.

Fenyőfalvi Anett főszervező, az Orion Űrnemzedék Alapítvány elnöke hangsúlyozta: „elsődleges célunk, hogy a gyerekeket és fiatalokat megszólítsuk az űrtudományok fontosságával és hogy ösztönözzük a fiatalok tudományos és műszaki pályák iránti érdeklődését. Innen, ha már csak egy gyermek is úgy távozik, hogy ő űrhajós szeretne lenni, akkor már tettünk egy hatalmas lépést.”

Dr. Ferencz Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a rendezvény fővédnöke megnyitó beszédében elmondta, hogy „hamarosan ismét magyar kutatóűrhajóst küld Magyarország a világűrbe. Remélhetőleg ez a küldetés inspirálja majd a fiatal generációt, akik közül sokan csatlakozni fognak a magyar űrkutató közösséghez. Az Első Hazai Űrkongresszus ennek a közösségépítő munkának egy jelentős eseménye”.

Fábián Gergely a Nemzetgazdasági Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára az eseményen tartott beszédében kifejtette a magyar űrstratégia célkitűzéseit, köztük a hazai űrszektor multiplikátor hatásának erősítését, az űrszolgáltatási szektor integrációs fejlesztését és a versenyképesség új technológiákon alapuló javítását.

Az Orion Űrnemzedék Alapítvány küldetése, hogy hidat képezzen a hazai űripari szereplők között és elősegítse a magyar űrkutatás fejlődését és nemzetközi szerepvállalását. Ebben a feladatban az Alapítvány vezetője, Fenyőfalvi Anett szerint kiemelt fontosságú a fiatalok érdeklődésének felkeltése, ezért együttműködést kezdeményeztek az USA-beli Aldrin Family Foundation nevű szervezettel, hogy a korábban a NASA oktatási igazgatójaként dolgozó Jim Christensen vezetésével promotált oktatási anyagot Magyarországon is bevezessék és meghonosítsák. A ’Giant Moon and Mars Maps’ elnevezésű egyedülálló tematikát és módszert maga a szakember mutatta be a balatonfüredi kongresszuson.

„Örülünk, hogy együttműködhetünk az Orion Űrnemzedék Alapítvánnyal abban, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését az űrkutatás iránt” – mondta Jim Christensen, az Aldrin Family Foundation szervezet innovációs igazgatója. „Az Alapítvány már eddig is jelentős lépéseket tett azért, hogy az űripar tudományos eredményei minél közérthetőbbek legyenek a hétköznapi emberek számára. Most pedig izgatottan várjuk, hogy a rendezvényen debütált ‘Giant Moon and Mars’ térképen alapuló edukációs tananyaggal még több hallgató és diák érdeklődését felkeltsék az űrtudományok iránt.” – tette hozzá a NASA korábbi szakmai igazgatója.

Az űr-tematikájú szakmai előadások tekintetében rendkívül széles és színes témákkal várta az érdeklődőket a kongresszus: többek között be lehetett ülni a HunSpace magyar űripari klasztertagok beszélgetésére, de bemutatkozott a Space Terminal is, és előadást tartott Dr. Sárhegyi István, 4iG Űr és technológiai Zrt. megbízott vezérigazgató és 4iG Nyrt. elnöki kabinetvezetője, aki bemutatta a 4iG Nyrt. cégcsoport űr- és technológiai vállalatait. A SpaceBuzz Hungary ezen a rendezvényen mutatta be legújabb VR-űrkabinját is.

Az űrkongresszuson nem volt hiány a programokból: volt szuperszonikus rakéta, Holdkőzet gyűjtemény, de itt mutatták be először Magyarországon a világ második legnagyobb aubrit meteorit darabját; valamint kiállítottak egy Hold-járót is.

Az ismeretterjesztési előadások között meg lehetett hallgatni Dettre Örs Hunor űrkutató James Webb űrtávcsőről szóló előadását, Nagy Szabolcs Spacy Junky főszerkesztő bemutatóját, illetve Vince Miklós tudomány-kommunikátort.

Az űrkongresszus programját képezte egy rendhagyó séta is: a közelmúltban kiválasztott új magyar kutató űrhajósok és Farkas Bertalan közösen sétált el a balatonfüredi Tagore sétányon ahhoz a fához, amelyet az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov ültetett az 1980. május 26-i űrrepülésük emlékére.

-azüzlet-

Fotó: Vörös Ákos