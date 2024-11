Összegzése szerint az elmúlt egy évben óriási mértékben sikerült kiszélesíteni Magyarország mozgásterét, elsősorban a nemzetközi politikai térben, ami a határon túli magyar közösségek megerősödését is jelenti. Kiemelte: a magyar diplomáciatörténet legsűrűbb éve volt a 2024-es. Májusban itt járt a kínai elnök, nemrég pedig itt tartották az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját, “negyvenegynéhány európai államfő jött el, hogy jól elszigeteljen bennünket” – fogalmazott. A magyar főváros adott otthont az Európai Unió 27 tagállama informális csúcstalálkozójának is, ahol elfogadták a budapesti nyilatkozatot. Ez “talán az utolsó kísérlet arra, hogy az európai versenyképességet megmentsük” – jelezte.

Közölte: jelentős esélyt lát egy olyan amerikai-magyar megállapodásra, amiben nemcsak a “részben a múltban elrontott ügyeket” rendezik, hanem “technológiai értelemben komolynak tekinthető területeken” is erős gazdasági együttműködést alakíthatnak ki. Hozzáfűzte: olyan előnyöket is remélnek tehát az amerikai választási eredménytől, amelyek nem maradnak meg a nagypolitika diplomáciai magaslataiban, hanem a mindennapokban is érzékelhetőek lesznek a magyar választópolgárok számára.

Orbán Viktor rámutatott: ha az EU ma az Egyesült Államok egyik tagállama lenne, akkor a harmadik legszegényebb tagállam lenne. Emellett, csak az idei évet nézve, az európai gazdaság egy százalék alatt nő, miközben az Egyesült Államok 3-4 százalékkal, a távol-keleti központok pedig 5-7 százalékkal növekednek évente – fűzte hozzá. A számok jól mutatják, hogy nekünk, magyaroknak gondolkodnunk kell, a saját magunk logikájából és érdekeiből kiindulva egy saját út megtalálásán, mert ebben a pillanatban Európa nem képes arra, hogy kialakítson egy olyan stratégiát, amellyel visszanyerheti a versenyképességét. Orbán Viktor hangsúlyozta: az utolsó esély van előttünk a budapesti versenyképességi nyilatkozattal, amely azt mondja, hogy fél éven belül érzékelhető változásoknak kell bekövetkezni.