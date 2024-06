Óvatosan a külföldi növényvásárlással!

Az Európai Unión kívüli nyaralása alatt megtetszett egy növény és szívesen hazavinné? Ne tegye! A messzi tájakról ugyanis nem csak egy szép, egzotikus növényt, hanem akár számos növényi károsítót is behurcolhatunk az országba, amelyek visszafordíthatatlan hatással lehetnek a hazai élővilágra.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Magyar Dísznövénykertészek Szakmaközi Szervezete és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács azt tanácsolja a növénykedvelő utazóknak, hogy soha ne hozzanak haza növényeket, virágokat, magokat, gyümölcsöket vagy zöldségeket egy külföldi útról. Ezek ugyanis olyan kártevőket rejthetnek magukban, amelyek károsíthatják az Európai Unióban honos és termesztett növényeket. Erre hívja fel a figyelmet a #PlantHealth4Life az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), az Európai Bizottság (EB) és 22 európai ország által szervezett kampány is, amelynek hazai partnere a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

S hogy miért fontos ennyire a növényegészségügy? Egy 2013-as példa jól szemlélteti, hogy egyes növényegészségügyi katasztrófák akár visszafordíthatatlanok is lehetnek. Dél-Olaszországban egy, amerikai kontinensről származó baktáriumot (Xylella fastidiosa) azonosítottak, amely addigra már elterjedt a dél-olasz olívaültetvényekben, súlyosan károsítva az olasz agrárgazdaságot és siralmas látvánnyá változtatva a régió jellegzetes táját. Puglia régiójában 21 millió fát fertőzött meg és pusztított el.

Azóta sajnos már több európai országban is megjelent, kiterjedt fertőzést okozva: Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában. Ráadásul olyan károsítóról van szó, amely 400-600 gazdanövénnyel rendelkezik és előszeretettel támadja meg az olíván kívül, a csonthéjasokat, a citrusféléket, a szőlőt és a legkülönbözőbb dísz- valamint vadon élő őshonos növényeket.

Az elővigyázatosság tehát nagyon fontos. Messzi tájakról növényi károsítókat hurcolhatunk be az országba, amelyek ellen bekerülésük után már nem tudunk védekezni. Vagy azért, mert nincs még ellene hatékony védekezési technológiánk, vagy a honos növényeink nem elég ellenállóak. Az is előfordulhat, hogy invazív fajokat hurcolunk be, amelyek elnyomhatják az őshonos növényeket, és ártalmasak lehetnek a helyi növény- és vadvilágra. Segítsen megvédeni növényeink egészségét azzal, hogy betartja a vámszabályokat, és nem hoz át növényi anyagokat a határokon.

Az internetes növényvásárlásnál is érdemes figyelni arra, hogy a növényekhez, növényi termékekhez vagy egyes vetőmagokhoz növényegészségügyi bizonyítványt mellékeljenek. Ez a tanúsítvány ugyanis azt jelzi, hogy a növények mentesek az uniós zárlati és a vizsgálatköteles nemzárlati károsítóktól és teljesítik az Unióba való behozatalra vonatkozó követelményeket, ezáltal kisebb a kockázata a növényi kártevők és betegségek kertjébe vagy gazdaságába való behurcolásának.

Az egyes országokban más-más előírások vonatkoznak a növényekkel, vagy növényi termékekkel való utazásra. Nyaralás előtt célszerű tájékozódni a választott régió növényegészségügyi kockázatairól is.

A növényi kártevők és betegségek hatással lehetnek élelmiszerbiztonságunkra, gazdaságunkra és környezetünkre, míg az egészséges növények egyet jelentenek a biztonságos élelmiszerrel és a fenntartható jövővel.