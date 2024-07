A foci EB-nek, a bulinak, a grillnek is megvan a bora

Ha itt a nyár, a könnyű fehérborok és a rosék az ideális hűsítők a nyári kánikulában. A választék pedig olyan széles, hogy akár külön fajtát is választhatunk akkor, amikor a foci EB meccseit nézzük, vagy a barátokkal bulizunk, netán grillezünk. Erről beszél a tradícionális szekszárdi Mészáros családi pince két tulajdonosa, Mészáros Pál és fia Mészáros Péter, akik generációkon át őrzik a szőlőművelés, a borkészítés, a vendégszeretet hagyományát.

– Melyek most a divatos borok?

– A könnyed fehérborok, a rozék. Például az Irsai Olivér, a Sauvignon blanc, a Rajnai rizling, a fehér Kadarka, és mi készítünk egy gyöngyöző rozét is. Ezeken kívül jó társa a nyáresti kikapcsolódásnak a rövid idő alatt rendkívül népszerűvé vált Bianco Secco fehér cuvée pezsgőnk. Vörösből a Cabernet Sauvignon a népszerű, mellette a Merlot, a Cabernet Franc, illetve Szekszárdon Kadarkát is kedvelik.

– Milyen volt a tavalyi évjárat?

– Nagyon jó volt, mondhatnám szuper évjárat, mert kicsit hűvösebb, esősebb nyár volt, ami kedvezett a fehér boroknak, a rozéboroknak, és utána pedig jött egy nagyon száraz, meleg ősz, ami pedig a vörös boroknak, a kék szőlőknek tett nagyon jót. Ennek köszönhetően nagyon-nagyon szuper borok születtek 2023-ban a szekszárdi borvidéken. A fehérek, a rosék, és vörös borok is kiemelkedőek lettek. Ezek már palackban vannak, a rozé vagy a vörös borok pedig most már hordóban. És most várjuk a következő évjáratot, de azt még nagyon korai lenne megmondani, hogy milyen lesz. Korán indult a természet, a szőlő érése egy-két héttel előrébb van, mint ami a szokásos. Szerencsére nincsenek betegségek, a fagy is elkerült minket, úgyhogy szép termést várunk.

Mészáros Pál és Mészáros Péter

– A főszezon borai még hordóban vannak? Most fognak majd palackba kerülni?

– A 2023-os évjáratú borok még hordóban vannak, mert a vörös borokat egy vagy két évig hordóban tároljuk, de a fehér és a rosé borok már palackban pihennek, tehát már startra készek, mert azok már forgalomban is vannak. Általában mindig a friss borokat keresik a fogyasztók, és az egy év alatt el is szokott fogyni. Az ősz végén, karácsonyra pedig már jönnek az új borok, a 24-es évjáratú fehérek és rozék.

– Egy borásznak, amikor végignéz a szőlőn, mi a legfontosabb? Honnan tudja, hogy jó bor születhet a termésből?

– Látszik a szőlőn, hogy mikor egészséges, mikor érett. Abszolút mutatja a fürt azokat a jegyeket, amikből egy borász le tudja szűrni, hogy mikor érett. Illetve mintákat is veszünk belőle, megmérjük a savtartalmát, cukortartalmát, de például az érettségét meg lehet állapítani a mag alapján is. Amikor az barna, akkor általában már érett a szőlő.

– Most milyen trendeket látni a borfogyasztásban?

– Nehéz ezt innen megmondani, mert Szekszárd hagyományosan vörösboros borvidék, sok kék szőlőnk van, ezért itt a vörösborokat keresik, illetve a rozékat. De összességében azt a tendenciát látjuk, hogy most inkább a könnyebb fehérborok, a pezsgők népszerűbbek. A magyar piac mellett egyébként Svájc, Szlovákia, Németország, Lengyelország az, ahol a boraink már hosszú ideje népszerűek.

Foto:epiteszalkotomuhely.hu

– Hogyan kapcsolódik a borászathoz a Szekszárd belvárosában található Hotel Merops?

– Ami egy ilyen szállodánál fontos, hogy hétvégén főleg borturisták érkeznek Szekszárdra borozni, kirándulni, egyik pincéből a másik pincébe járni. Hétköznapokon pedig inkább rendezvények vannak, céges bulik, családi programok. A borturisták főleg Magyarországról érkeznek, 95 százalékban, vagyis kevés a külföldi. De akik itt találkoznak a borainkkal a szállodánkban, azoknak ízlik, szeretik. Érdekesség, hogy korábban a német vendégek sört kértek a szállodában, de amikor látták, hogy saját boraink is vannak, megkóstolták azt. És most már azt kérik, meg vesznek is belőle – úgyhogy ez a mi bormarketingünk.

émz