A német gazdaság gyengélkedik. Ez másoknak is fáj

Németország gazdasága a szövetségi statisztikai hivatal szerint a berendezésekbe és épületekbe történő beruházások visszaesése miatt zsugorodott. Ráadásul ez a tendencia ellentétben áll az euroövezet más gazdaságainak szilárd növekedésével

Németország termelése váratlanul zsugorodott a második negyedévben, ami árnyékot vet az euroövezet három legnagyobb gazdaságának növekedési rugalmasságára. A Bloomberg tudósítása szerint a német bruttó hazai termék 0,1%-kal csökkent a júniusig tartó három hónapban, amit a Bloomberg által megkérdezett 35 közgazdász közül csak egy jósolt meg. Ezzel szemben Franciaország és Spanyolország egyaránt az előrejelzéseknél nagyobb mértékben nőtt, míg Olaszországban csak kismértékben lassult a növekedés, ami 0,2%-os bővülést mutatott. Spanyolországban ráadásul az infláció a vártnál jóval nagyobb mértékben, 2,9%-ra csökkent júliusban, az alacsonyabb energia- és élelmiszeráraknak köszönhetően.

A régió eltérő növekedési eredményei jól mutatják, hogy az Európai Központi Bank döntéshozóinak milyen kihívásokkal kell szembenézniük, amikor szeptemberben dönteniük kell arról, hogy az euróövezet gazdasága elég törékenynek tűnik-e ahhoz, hogy újabb kamatcsökkentést indokoljon. Az EKB a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a bővülés 2024-ben visszafogott lesz, és érzékeny bármilyen globális gyengeségre vagy a kereskedelmi feszültségek eszkalálódására.

A kedden megjelent adatokból az is kiderült, hogy Ausztria gazdasága stagnált a negyedévben, míg Litvánia gazdasága továbbra is erőteljes ütemben bővült. A hétfői jelentések Írországban gyorsulást, Belgiumban pedig folyamatos növekedést mutattak. Az eddig megjelent adatok alapján a Bloomberg Economics Nowcast előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága 0,2%-kal bővült a negyedévben, ami megfelel a közgazdászok medián becsléseinek. A héten az inflációs számokat is nagy érdeklődéssel figyelik majd a hivatalos szervek.

Ugyanakkor a keddi német adatok azt mutatják, hogy az árnövekedés 2,5%-os szinten maradt. Az eurózóna többi részéből szerdán érkeznek jelentések. A régió általános eredménye a közgazdászok előrejelzése szerint júliusban stabilan 2,5%-on maradt, ami még mindig érezhetően az EKB 2%-os célkitűzése felett van.

A német gazdaság a szövetségi statisztikai hivatal szerint a berendezésekbe és épületekbe történő beruházások visszaesése miatt zsugorodott.”A német gazdaság válságban ragadt” – mondta Klaus Wohlrabe, a müncheni Ifo intézet felmérésekért felelős vezetője.”A harmadik negyedév kevés reményt ad a javulásra”. A beszerzésimenedzser-indexek és az Ifo sokat figyelt júliusi bizalmi indexe azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága még gyengébben kezdte a negyedévet, amit a feldolgozóipari bázis folytatódó gyengesége hátráltat, amely korábban az évszázad nagy részében az exportvezérelt növekedést támogatta.

Érsek M. Zoltán