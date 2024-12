Adventi varázslat Pozsonytól Nagyszombatig

Karácsony előtt néhány héttel turisták kelnek útra, hogy megnézzék más tájakon milyenek a karácsonyi vásárok. Adventi koncertek, karácsonyi vásárok színes gyermekprogramok várnak. Ugyanakkor a környéken lévő érdekességeket is útba ejtik. Mi is ezt tettük, amikor a Slovakia Travel meghívására elkezdtük négynapos tanulmányutunkat.

Kényelmes, modern autóbuszinkkal Voderadyba (Vedrőd) érkeztünk, hogy megnézzük a voderádyi kastélyt, amely nem múzeum, de a vezetett túrákra mindig teltház van. A túra során megnéztük történelmi szalonjait, és érdekességeket tudtunk meg a Zichy családról a 17-19. századból.

A történelmi Voderady-i kastély, a Zichy család egykori nyári rezidenciája, amelyet elsősorban pihenésre és vadászatra használtak, és most nyolc év átfogó rekonstrukció után GOYA Vitality Hotel Kastély néven nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

A kastélyt új tulajdonosai a nyolc év alatt rekord gyorsasággal átalakították a kastélyt, és idén áprilisában nyitották meg a látogatók előtt. A főhomlokzat földszinti és első emeleti történelmi termeit művészi módon restaurálták, a külső homlokzatot téglával burkolták, minden stukkódíszt újrafugáztak és eredeti megjelenésükben faragtak ki.

Az újjávarázsolt kastélyt a Főnix – Az év kulturális műemléke díjjal ismerte el, amelyet 2024-ben egy nemzeti kulturális műemlék részleges rekonstrukciójáért ítéltek oda. A kastélypark 12 hektáros területen terül el, és a kastélyházzal együtt nemzeti kulturális műemlék.

Az igazgató, Arpád Hindi séta közben azt is elmesélte, hogy a GOYA Vitality Hotel a voderády-i kastélyban „medencevilág” is lesz majd. A tervek szerint 2025 őszén fejezik be a wellness és spa építését.

„Az újjáépítést saját forrásból finanszíroztuk – mesélte Ing. Katarina Bohdalová, a tulajdonos. Az EGT-támogatásból nyertünk a kápolna és a két mellékhelyiség rekonstrukciójára, az Orangeria bővítésére, a liget és a parkban lévő utak rekonstrukciójára.”

Belül az oldalszárnyakat lakóhelyiséggé alakították át, a tetőt kicseréltették a tetőgerendákat megtartották és hangulatos padlásszobákká alakították át. Minden ablakot és ajtót kicseréltek, felújítottak, valamint új vízvezeték-, szaniter- és villanyvezetékeket építettek be. Haladtak a korral, beépítették a modern technika és technológia elemeit. Fűtés, légkondicionálás, wifi, páramentesítés az egész épületben, márvány folyosók és fürdőszobák, új parketta a régi stílusban.

„Közben egyeztetni kellett a természetvédelmi hatóság felügyeletével, engedélyek beszerzésével is megküzdöttünk, de megérte” – szögezte le a tulajdonos.

VA GOYA Vitality Hotel**** egyedülálló szállást kínál, 44 elegánsan berendezett szobájuk egyikében töltöttük az éjszakát. Egyre többen tarják itt az esküvőjüket, és koncerteket is rendeznek. (https://www.kastielvoderady.sk/ubytovanie/)

Karácsonyi vásár Nagyszombaton

Nagyszombat, szlovákul Trnava, a kereskedelmi útvonalak kereszteződésében jött létre, és a középkorban a Magyar Királyság egyik legnagyobb és legjelentősebb városa volt. Éppen ezért találunk itt fennmaradt városfalakat, tornyot és számos templomot a város szűkebb központjában, amelyeknek köszönhetően a várost „Kis Rómának” is nevezik. (www.kastielvoderady.sk)

Mesébe illő karácsonyi hangulat veszi körül az adventi vásárra érkezőket Nagyszombaton, a Szentháromság téren. A város legszebb karácsonyfája alatt megállva a hagyományos ételek, a forró mézbor és a forralt bor illata csábít sétára.

A hagyományos vásáron, minden nap puncsot, „loksát”, azaz krumplilepényeket és a nagyszombati régióból származó mézbort találunk, de a leghíresebb szlovákiai művészek koncertjeit vagy betlehemező gyermekek műsorát is élvezhetjük.

Alexander Prostinák, Trava Tourism vezetőjének szíves invitálására még egy pohár, közvetlenül a tűz fölött melegített puncsot is ittunk. A turisták a hatalmas reneszánsz, négyzet alakú várostoronyból nézhetik a városi forgatagot, miután leküzdik a 29 méteres torony megfigyelő részéhez vezető 143 lépcsőt.

Pihenés a zsinagóga kávézóban, mesés fények a APIMED-ban

A felújított egykori ortodox zsinagógába érdemes betérni egy kávéra, vagy sütire, amely most népszerű kávézóként működik, és amely 2010-ben elnyerte a „Szlovákia legszebben felújított szakrális épülete” díjat.

Szlovákiában karácsonyi hagyomány a mézbor – avat be a szlovák szokásokba Soňa Jelínková, a Slovakia Travel budapesti képviselet-vezetője, miközben meglátogattuk az APIMED mézbor pincészetet.

Mézbor után a Terra Parna borászatban ebédeltünk és borkóstolón is részt vettünk. A családi borászat 23 éve laknak itt, először lett a borászat majd a borház. 2006-ban borászat, covid alatt építették a borházat.

Az ételeket párosítják a borral, így ajánlják a vendégeknek. A Kis-Kárpátok Borútoz tartoznak. Oportó borukat még Villányban is elismerték.

Karácsonyi vásár a Šimák kastélyban

A 13. században az eredeti vízi kastély a Svätý Jur és Pezinok mágnások székhelyeként szolgált. A Pálffy család 1930-ban eladta a lepusztult állapotban lévő kastélyt Pezinok városának.

1936-tól a kastély a Szlovák Bortermelők Szövetségének székhelyeként működött, amelyet 1951-ben elnyelt az állami Borászati Gyár. A gyár egy része szeszfőzdét képviselt, amely 1968-tól kezdve gyártotta a világhírű Kárpáti Pálinka Special nevű, huszárral a címkéjén ellátott pálinkát.

Ma már a megújult kastély megnyitotta kapuit. A Šimák generációból származó Štefan alapított itt borászatot, szállodát és bor- és üvegkiállítást,

A család egyik tagjának hobbija, hogy Jawa motorkerékpárokat gyűjt, a kíváncsi vendégek megtekinthetik a kiállítást.

A PALACE ART HOTEL PEZINOK, egy 48 szobában és apartmanban kínál exkluzív szolgáltatásokat. A PALFFY RESTAURANT – a gasztronómia temploma. A modern technológiákkal teljesen felszerelt szálloda a kastély új részében található.

Karácsonyi vásár Pozsonyban

Több arcot mutatnak a vásárok Pozsonyban. A várban beköltözött a múló idők vásári forgataga, a belső térben hagyományőrző mesterségeket felvonultatva emlékeznek a karácsonyi szokásokra.

A városban már a mai adventi koncertek, karácsonyi vásárok színes gyermekprogramok, és a karácsonyi villamos feldíszített megállóival várt minket a Pozsonyi karácsonyi vásár, amelyet már hagyományosan a Főtéren rendeztek.

Bár elmúlnak ezek a szép, élményekkel teli napok, de az vigasztal, hogy jövőre ismét mozgalmas, színes karácsonyi vásárok várják az érdeklődőket.