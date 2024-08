Az örökéletű igásló receptje: gigantikus csomagtér, takarékos dízelmotor. Passat Variant Elegance 2.0 TDI DSG teszt

Amúgyis, de különösen a hatótávoságparával küzdő elektromos autózás idején a szokásosnál is felemelőbb érzés, amikor az ember beül egy hatalmas, kényelmes országúti bálna belsejébe, ahol azt látja: több, mint 1000 km van hátra, vagyis akár Frankfurtig is eljuthatunk tankolás nélkül. Már ez se kevés, de a legújabb Passat még ennél is többet tud. Ami akkor is erény, ha a modell sokak szerint már egyáltalán nem trendi.

Miközben nyilván az ár sem mindegy, de az egyik fő kérdés az, hogy trendi autót akarunk, vagy örökéletű jó kocsit. Még akkor is, ha az sokak szerint már idejétmúlt? Persze az, hogy mi az idejétmúlt, mi a modern és mi a hasznos az elég relatív. Mert miközben a legújabb modellek valóban kívül-belül attraktívabbak, de kérdés például az, hogy miközben menő, mennyire jó az, ha mondjuk menetközben a hatalmas érintő kijelzőn keresgélve kell valahogy beállítanunk a belső hőmérsékletet. Arról nem beszélve, hogy vannak olyan formák és értékek, amelyek a dizájntrendek elmúltával is időtlennek tűnnek. Ezt képviseli az az 1973 óta hódító Passat, amelyik a kategóriája egyetlen igazi túlélőjeként az 1973-as indulás óta már a 9.-ik generációval lépett a piacra.

Az, hogy az idők változnak persze a Passat története is mutatja, hiszen a SUV-ok által dominált világban alulmaradt szedánok bukása után az új Passat már csak kombi változatban jelent meg az Európai piacon. Nem véletlenül, hiszen még mindig megvan az a munkája miatt sokat és hosszú utakra induló üzletember réteg, amely a családi utazásoknál is boldogan pakolja tele az autót. Márpedig van hova, mert az új Passat Variant Elegance 2.0 TDI DSG méretei tekintélyt parancsolnak: elődjénél 14 centiméterrel hosszabb, 2 centiméterrel szélesebb, tengelytávja 5 centiméterrel nagyobb, ami összesen 4,92 méteres hosszúságot eredményez.

Ez a növekedés ráadásul a csomagtér kapacitásában is megmutatkozik, mely alaphelyzetben 690 literes, a hátsó ülések ledöntésével pedig egészen 1920 literig bővíthető. Amivel a Passat Variant bőven felülmúlja a kategóriája átlagát.

A modern-nem modern témánál persze a legelső tétel a meghajtás, hiszen ma már az elektromos, de legalább a hibrid a menő. De azért az sem véletlen, hogy a flottakezelők az utóbbi időben inkább az e-autókból csökkentik a darabszámot, miközben azoknak, akik évente több tízezer kilométert autóznak és a tankolás tekintetében is kiszámíthatóságot akarnak, még mindig a dízeleket ajánlják. Ez még az egyre erőteljesebben jelentkező fenntarthatósági igényeknek sem mond ellent, mert a rendesen felfújt dízelbotrány óta a dízelautók olyan fejlődést mutattak a kibocsátás terén, amivel (különösen ha az e-autók teljes életútját, a ritkaföldfémek kitermelésétől vesszük alapul) már egyáltalán nincs szégyenkezni valójuk. Arról nem beszélve, hogy a 9. generációs Passat dízel változata 6 liter körüli átlagfogyasztásával kifejezetten pénztárcakímélőnek is tekinthető.

Mivel a Passat célközönsége nem az állandóan újra, hanem a stabil értékekre vágyók köréből kerül ki, a kocsi se kívül, se belül nem ígér semmilyen meglepőt. A biztonsági játék előnye viszont az, hogy szinte minden olyan, ahogy megszoktuk, vagyis megbízható és jó. Az akár kényelmes masszásfotelként is használható ülések kényelmesek és elől-hátul egyaránt hatalmas lábtér biztosítja a kényelmes utazást. A műszerfal legnagyobb újdonsága pedig az 10,25 colos, személyre szabható digitális műszeregység, amely jól kezelhető és jól mutat a letisztult megjelenésű műszerfalon.

A Passat Variant Elegance 2.0 TDI DSG szívét egy 2 literes, 4 hengeres turbódízel motor adja, ami 150 lóerővel és 360 Nm-es nyomatékkal járul hozzá a biztonságos utazáshoz. Az autó 0-100 km/h-ra 9,3 másodperc alatt gyorsul, végsebessége pedig 223 km/h. Bár a Passat nem versenyautó, a DSG váltó észrevétlenül és hatékonyan teszi a dolgát, biztosítva a kényelmes vezetési élményt amit az is segít, hogy az intelligens LED fényszórók kiválóan világítanak.

Az, hogy az idők mennyire változnak, nem csak az mutatja, hogy a Passat esetében eltűnt a szedan kivitel, hanem az is, hogy a Volkswagen, a házon belüli legnagyobb riválisára, a Superbet jegyző Skodára bízta az új kombi Passat megalkotását. Az eredmény egy olyan autó, amely vezetés közben megőrizte a márka megszokott erényeit, a stabilitást, a kiváló rugózást. És ami különösen manapság nem mellékes: egy olyan nagy és gazdaságosan üzemeltethető autó kerül 17 millió forintba (a teszt autónk gazdag felszereltségével), hogy aki megveszi, az autókérdést tekintve biztos, hogy évekig nyugodtan alhat majd.

Érsek M. Zoltán

Az írás testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg