Digitális tűzvédelem: Könnyebb és átláthatóbb megoldások mindenki számára

Folyamatosan bővül azoknak intézményeknek, gyáraknak, logisztikai központoknak a száma, amelyek egyszerűbbé és papírmentessé tették az ellenőrzési, karbantartási folyamatokat és azok dokumentálását egy egyedülálló magyar fejlesztésnek köszönhetően. A szoftvercég innovációja a következő időszakban egyfajta iparági sztenderddé válik a területen, amellyel átláthatóvá, egységesség válnak az ellenőrzések, auditálások folyamata is.

„Ami egy titkárnő számára a szövegszerkesztő program, az a tűzvédelemben a fiREG, vagyis a mindennapi eszköze azoknak, akiknek ezen a területen van feladatuk” – fogalmazott Fekete Attila mérnök-informatikus, alapító-tulajdonos.

A KSH adatai alapján Magyarországon legalább 3 millió tűzoltó készülék becsülhető, és természetesen nem csak tűzoltó készülékeket kell ellenőrizni, melyek éves karbantartásához minimum 1 tonna papír szükséges. Eközben az üzemeltetői ellenőrzés problémás, a működtetés pedig aránytalanul drága. Számos cég számára a tűzvédelmi ellenőrzés még ma is óriási energiabefektetést igényel, és bár igyekeznek megfelelni az előírásoknak és a határidőknek, a rendszeres vizsgálatok idejét és az eredményeket sokan még most is Excel-táblázatban vagy füzetben vezetik. „Ez nem csak átláthatatlan és nehézkes, de kevésbé biztonságos is” – hangsúlyozta Fekete Attila.

A szoftvercég immár hét éve foglalkozik a tűzvédelmi, karbantartói és üzemeltetői feladatok digitalizálásával. A tűzoltó készülékek, tűzi vízforrások, tűzgátló nyílászárók, hő- és füstelvezető rendszerek, biztonsági világítások, menekülési irányfények, beépített tűzjelző berendezések, beépített oltóberendezések karbantartásának dokumentálása mellett a társaság további modulokat fejleszt és lát el automatizmusokkal.

Közel 5 millió felülvizsgálat

A papírmentesítésnek köszönhetően a fenntarthatóság mellett átláthatóbbak és hatékonyabbak is lettek a folyamatok, 2020 óta pedig a vonatkozó jogszabály is lehetővé teszi az elektronikusan vezetett tűzvédelmi naplót.

Már az ország csaknem 300 tűzvédelmi cége alkalmazza a mindennapokban az elterjedt technológiát, közel 900 ezer tűzvédelmi berendezés adatait tárolja a rendszer. Ennek segítségével eddig több mint 4 és fél millió papírmentes felülvizsgálat készült el. A partnerek között gyárak, létesítménygazdák, állami intézmények, plázák, élelmiszeriparban működő vállalatok, pénzintézetek, autóipari- és gyógyszeripari vállalatok, felősoktatási intézmények is megtalálhatók. A fiREG által fejlesztett rendszert használja mások mellett az ELTE, a MOME, a győri Széchenyi István Egyetem és a Semmelweis Egyetem is.

„Mi nagyjából két éve alkalmazzuk a fiREG fejlesztését, az idei célom, hogy a tűzjelző berendezéseket is integráljuk a rendszerbe. Azokat a munkatársakat is a struktúra használata felé igyekszem terelni, akik külsős partnerként végzik az egyes épületek üzemeltetési ellenőrzését” – számolt be a tapasztalatairól a Semmelweis Egyetem tűzvédelmi szakmai vezetője. Mongel Viktória hozzátette, hogy az intézménynél hamarosan elérik a 100-150 főt, akik már napi szinten ebben a rendszerben dolgoznak.

„Az év végi költségterv készítése korábban meglehetősen nehéz feladat volt több száz telephely esetében, ez akár több hetet is igénybe vett, a digitális rendszernek köszönhetően a folyamat néhány napra rövidíthető és sokkal pontosabbá is vált a költségtervezés” – hangsúlyozta az SE tűzvédelmi szakmai vezetője. Mongel Viktória azt is kiemelte, hogy a hatósági ellenőrzésekre való felkészülésben, a szükséges adatok összegyűjtésében is óriási segítséget jelent a fiREG.

Erős kontroll

A fiREG alapító-tulajdonosa a rendszer nyújtotta lehetőségek közül kiemelte a magas szintű jogosultságkezelést.

„A cégeknek maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy a tűzvédelmi ellenőrzés mindig időben megtörténjen, ami elmondásuk szerint sok esetben az utolsó pillanatra tolódik vagy el is marad. A szoftverünknek köszönhetően azonban ezek a folyamatok egységessé, átláthatóvá tehetők, a jogosultságkezelésnek köszönhetően pedig mindenki ahhoz és csak ahhoz fér hozzá, amire jogosult. Erre a korábbi, papír vagy Excel alapú naplók nem adtak lehetőséget.”

Fekete Attila alapító-tulajdonos elmondása szerint a Magyarországon működő külföldi nagyvállalatok nemzetközi auditorai is felfigyeltek a magyar megoldásra és elismerően nyilatkoznak annak használhatóságáról, hiszen a rendszer által generált QR-kód angol és német nyelven is információt ad az ellenőrzések eredményéről.

„A gyárak pedig igyekeznek kiszolgálni az auditorokat, szívesen alkalmaznak innovatív megoldásokat, amelyekkel biztosak lehetnek abban, hogy megfelelnek nemzetközi előírásoknak, a biztonsági követelményeknek és a papírmentesség révén a fenntarthatósági szempontoknak is.”