Ez kell a sikeres ESG bevezetéshez. Nemzetközi konferencia jön a kulcslépésekről.

Az ESG már mérettől függetlenül minden vállalkozás számára megkerülhetetlen: a nagy cégek többségének 2025-ben már az ESG megfelelés szerint kell működniük. Erről a 2026-os ESG jelentésben kell beszámolniuk. A beszállító KKV-tól pedig a nagy megrendelőit várják el az ESG megfelelést. Ehhez nyújt gyakorlati segítséget AzÜzlet KonferenciaKözpont november 26.-i konferenciája.

A magyarországi ESG helyzet ráadásul abban is egyedi, hogy mivel a közvetlen beszállítói lánc átvilágítása és az ESG beszámoló elkészítése még csak Magyarországon törvényi kötelezettség, a multinacionális cégek magyarországi leányvállalatainak – ha eleesnek a kötelezetti körbe – akkor is fel kell készülniük a kockázatkezelési és átvilágítási rendszer kialakítására, ha anyacégüknek ez még nem kötelező.

A konferencián azzal is foglalkozunk, hogy 2024 nyarán több új ESG rendelet is napvilágot látott. Közülük is kiemelkedik a vállalkozások fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséhez kötődő részletszabályok meghatározása.

konferencia fókusztémái:

A legújabb ESG törvények és várható hatásuk bemutatása. Az ESG-megfelelés sikeres bevezetésének lépései.

Kerekasztal az ESG bevezetés buktatóiról és sikerekről ESG napi gyakorlatáról,

Milyen szerepet játszanak az ESG-mutatók a cégek ellenálló képességében

CSDDD vagy CS3D: meddig terjed a felelősség az ellátási láncokban előforduló környezeti és emberi jogi jogsértésekért.

Az ESG napi gyakorlata Ausztriában

A német beszállítói törvény hatása a magyar cégekre

Az USA zöld átállását támogató IRA (Inflation Reduction Act) szabályozás megoldásai és gyakorlati tapasztalatai. Az épület dekarbonizáció amerikai megoldásai

Konferenciánk Önnek szól, ha

cége az ESG bevezetését tervezi

ha már az ESG legjobb napi gyakorlatát akarja kialakítani

ha az ESG keretrendszer minden elemét meg akarja ismerni

ha az ESG-hez kapcsolódó legfrissebb jogszabályokról is tudni akar

ha beszállítóként szeretné biztosítani cége ESG megfelelését

ha német cégek beszállítójaként kívánja átalakítani cége működését

Ezért csatlakozzon a konferenciához:

Mindent megtudhat a sikeres ESG bevezetésről

Átfogó ismeretanyag : részletesen megismerheti az ESG mindhárom elemét.

: részletesen megismerheti az ESG mindhárom elemét. Gyakorlati tanácsok : szakértők osztják meg a legjobb ESG gyakorlatokat, melyeket az Ön cége is sikeresen alkalmazhat.

: szakértők osztják meg a legjobb ESG gyakorlatokat, melyeket az Ön cége is sikeresen alkalmazhat. Konzultációs lehetőség : kérdéseit közvetlenül a szakértőknek teheti fel és azonnali válaszokat kaphat.

: kérdéseit közvetlenül a szakértőknek teheti fel és azonnali válaszokat kaphat. Kapcsolatépítés: hasonlóan gondolkodó szakemberekkel találkozhat, bővítheti szakmai hálózatát.

Néhány név az előadók közül:

Szalay Rita, igazgató ESG-szakértő PwC Magyarország

Naffa Helena PhD, docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Dr. Weidinger Péter, LL.M. | Act Legal Hungary

Gárdus Zsuzsa a Hungarian Business Leaders Forum EU Sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tagja

János Ágnes vezérigazgató Maersk Austria

Kinga Porst Hydras fenntarthatósági szakértő USA

Időpont: 2024. november 26. (kedd)

Helyszín: CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST**** (Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 42-44)

Jelentkezés a konferenciára: kattintson ide »»