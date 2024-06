Otthonfelújítási Program, vannak új kedvezmények: így optimalizálhatja a nyereséget

z 1990 előtt épült otthonokra július 1.-én indul az az új Otthonfelújítási Program, amelynek végső kiírásában rendkívül üdvözlendő módon, több kedvezmény is bővíti az igénylők és az igénybe vehető termékek körét – fejtette Juhász Attila, az Újház Zrt. igazgatóságának elnöke, valamint a gödi székhelyű Piramis Építőház Kft. ügyvezetője.

Hozzátéve: mivel a megpályázható keretösszeg véges, érdemes szakértők segítségét kérni a bonyolult pályázati feltételek megfeleléséhez, mert érdemes gyorsnak lenni: amíg 20 ezer otthon felújítására van elegendő pénz, az érintett épületek száma a 2 millió körül mozog.

– 2024 április elején jelent meg az első felhívás, az új Otthonfelújítási Programmal kapcsolatban, amelynek fókuszában az energetikai korszerűsítések állnak. A kormányzat azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az 1990 előtt épült ingatlanok korszerűsítését támogassa energetikai szempontból. Ez alatt értve a nyílászáró cserét, a homlokzati hőszigetelést, a födém szigetelést, a tető szigetelést, illetve a fűtési rendszer, valamint a használati melegvízhez kapcsolódó berendezések korszerűsítését. Ahhoz, hogy valaki ebben a programban részt tudjon venni azon túl, hogy 1990 előtti épületről van szó és ott állandó vagy ideglenes lakcímmel be van jelentve, az ingatlannak a saját tulajdonában is kell lennie. A másik legfontosabb elvárás, hogy a korszerűsítés eredményeként legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni, amit az energetikai tanúsítvánnyal kell igazolniuk.

– Mire van még szükség az induláshoz?

– Először az épület kiinduló állapotról készül egy energetikai felmérés. Ennek alapján az energetikusnak kell letennie egy olyan javaslatot, ami arról szól, hogy mivel tudja elérni a programban elvárt minimum 30%-os energiamegtakarítást. A felújítás után pedig egy záró auditra van szükség. A program nagyon kedvező feltételrendszert kínál, hiszen mindössze egymillió forint önerő mellé 6 millió forintnyi támogatást lehet felvenni, aminek, attól függően, hogy a Magyarország melyik járásáról van szó, és a hiteligénylőnek milyen a jövedelmi helyzete, a 6 millió forint vissza nem térítendő támogatási része 2,5 és 3,5 millió forint között mozog. A hatmilliós támogatásból fennmaradó rész pedig 0%-os hitelként működik, amire akár 12 éves futamidőt is igényelni lehet teljes egészében, kamatmentesen.

Így azzal lehet számolni, hogy miközben a felújítás eredményeként a fűtési-hűtési számla lényegesen kedvezőbb lesz, a felvett hitelrész havi törlesztő részlete pedig, nagyságrendileg 15 és 20 ezer forint között alakul, az energiahatékonyságból eredő megtakarítás nagyjából fedezni fogja a havi törlesztő részletet. Ami végeredményben azt jelenti, hogy miközben megújul az ingatlan, az állami támogatás mellett az is hatalmas előnyt jelent, hogy a korszerűsített ingatlan értéke is jelentősen nőni fog. Nem beszélve az életminőség javulásáról, mert egyértelmű, hogy ezekben az otthonokban a komfortérzet is lényegesen javulni fog.

– Mit érdemes tudni a pályázati lehetőség indulásáról?

– A kormány április végén bocsátotta társadalmi vitára ennek a programnak a tervezetét, amire rengeteg észrevétel érkezett. Végül június 17-én lett kihirdetve a végleges változat, ami számos olyan elemet tartalmaz, amely lényegesen kiszélesíti azt a kört, akik ezt a pályázati lehetőséget igénybe tudják venni. Az egyik ilyen fontos feltételmódosulás, hogy amíg korábban csak az jelentkezhetett, aki már 2024 május 1. előtt bejelentkezett az érintett ingatlanba, ami addigra már a tulajdonában is volt, most ez a lehetőség egészen július 1-ig kitolódott. Nyilván erre sem áll túl sok idő rendelkezésre, azért fontos odafigyelni arra, hogy rohamra lehet számítani majd a földhivataloknál.

Ami hasonlóképpen pozitívum, hogy amíg korábban, ha a tulajdoni lapon nem szerepelt ez az adat, hogy az adott ingatlan 1990 előtt épült – ami rendkívül nehezen igazolható -, most, a kihirdetett szabály ebben könnyítést ad. Csak az energetikai felmérésre van mindenképpen szükség és ha nincs egészen biztos adat arról, hogy az adott ház mikor épült, ennek meghatározását az energetikus becslése alapján elfogadja a rendelet. Ez nagyfokú könnyítést jelent, mert nagyon sok jelentkezőt kizárt volna az eredet időpontjával kapcsolatos kritérium. Már csak azért is, mert külön nehezítette a helyzetet az, ha egy épület mondjuk 1990 előtt épült, de a későbbiekben hozzáépítés is történt. Az új felhívás viszont teljesen egyértelműsíti, hogy az időközben elvégzett felújításokat vagy hozzáépítéseket sem zárja ki.

– Milyen kedvező fejlemény van még emellett?

– További pozitívum most az is, hogy amíg korábban a hőszivattyúk nem szerepeltek a programban, ami elsősorban a gázkészülékek cseréjére adott lehetőséget, most a hőszivattyúk is bekerültek az elszámolható termékek közé, ami abszolút üdvözlendő dolog. Az is örömteli, hogy amíg eredetileg csak a műanyag nyílászárók számítottak elfogadottnak, a most megjelent felhívás szerint a fa nyílászáró, illetve a tetőtéri ablak is elszámolhatóvá vált.

És amíg eredetileg csak a hagyományos EPS, hétköznapi nevén a hungarocell típusú anyagokkal lehetett a homlokzatot szigetelni, most bekerült a kőzetgyapot szigetelés is, ami elsősorban azoknak az embereknek kedvez, akiknél fontos az, hogy ne csak hőszigetelő anyag legyen a homlokzaton, hanem az lehetőség szerint páraáteresztő is legyen. Gondolok itt például az olyan régi vályogtégla épületekre, ahol kifejezetten előnyös, ha az át is tud szellőzni.

– Mit tehetnek azok az átlagemberek, akik nehezen igazodnak el az új szabályok útvesztőjében?

– Mi a Piramis Építőház Kft-nél a korábban futott Otthonfelújítási Program keretében – ahol 3 millió forintnyi önerő mellett 3 millió forintnyi állami támogatást lehetett elnyerni – viszonylag korán felismertük azt, hogy egy ilyen, viszonylag bonyolult folyamatban az emberek többsége a bonyolult adminisztratív terhek mellett nehezen jut el odáig, hogy olyan sikeres pályázatot vigyen végig, aminek a végén az Államkincstártól megkapja az ellentételezést. Ezért már akkor elindítottunk azt a szolgáltatásunkat, amivel egy teljes körű pályázati tanácsadást és pályázati menedzsmentet biztosítva, teljes egészében fogtuk az ügyfeleink kezét, így megközelítőleg 1000 ügyfél sikerült hiánypótlás mentesen benyújtani a pályázati anyagot. Így most azért volt egyszerű a dolgunk, mert annak a programnak a tudására építve már könnyű volt a mostanit kidolgozni, ami már csak azért is nagy segítséget jelenthet a pályázóknak, mert a jelenlegi programnak lényegesen bonyolultabb a feltétel rendszere.

Arról nem is beszélve, hogy mivel ebben az esetben egy olyan pályázatról van szó, aminek a kerete gyorsan ki fog merülni, nagyon nem mindegy, hogy valaki mikor tud megfelelni a szükséges feltételeknek. Utána pedig arra is oda kell figyelni, hogy önmagában nem lehet akármilyen építőanyagokat elszámolni ebben a programban. Mert a pályázatban például szerepelnek az úgynevezett kulcstermékek is: az elbírálók elsősorban azokat az építőanyagokat fogják előtérbe helyezni amelyeknek a környezeti lábnyoma nem túl nagy. Vagyis praktikusan azok a termékek lesznek a kedvezményezettek, amelyek Magyarországon vagy az országhatártól nem túl messze gyártódnak. Ami megint csak üdvözlendő cél. Úgyhogy mi erre is oda fogunk tudni figyelni a pályázati segítség során. Már csak azért is, mert ehhez egy elég bonyolult dokumentumrendszert kell kitölteni, miközben mi azt vállaljuk, hogy egészen a sikeres támogatás és hiteligénylésig eljuttatjuk az ügyfeleinket.

Amihez az az egyedülálló helyzet is segítséget jelent, hogy építőanyag-kereskedőként minden olyan szakmai tudás, információ a rendelkezésünkre áll, ami egy olyan win-win helyzethez elvezet, aminek a végén a mi segítségünkkel sikeres pályázóknak ingyenes lesz a tanácsadás, ha a szükséges építőanyagokat nálunk vásárolják meg. A pályázati tanácsadásunkkal kapcsolatban több információ a www.piramisepitohaz.hu oldalon található.

– Meddig tart ez az Otthonfelújítási Program?

– Július elsején indul, de a keretösszeg véges: 108 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez megközelítőleg 20 ezer otthon felújítására elég, amihez azt érdemes, tudni hogy 1990 előtt épült családi házak száma megközelítőleg kétmillió. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy csak az ingatlan állomány mindössze egy-két százalékát fogja érinteni, miközben úgy ítéljük meg, hogy 20 ezer otthonnál sokkal nagyobb igény mutatkozik majd a program iránt. Ezért is fontos, hogy biztosan csak azok lesznek eredményesek, akik viszonylag gyorsan lépnek, és a lehető leggyorsabban összetudják állítani azt a perfekt pályázati dokumentációt, amire szükség van a sikerességhez.

Érsek M. Zoltán