Lengyel gasztroest a Gastropolis főzőstúdiójában

A Lengyel Idegenforgalmi Szervezet ezúttal egy rendhagyó formáját választotta Lengyelország promóciójának. A varsói Elixir by Dom wódki étteremmel és a Varsói Idegenforgalmi Szervezet Convention Bureau-jával közösen főző workshopot szerveztek a hazai sajtó képviselői számára a Gastropolis főzőstúdióban.

A lengyel konyháról nem tudunk túl sokat, de ha jártunk Lengyelországban biztosan kóstoltuk már a céklalevest (barszcz), a sűrű savanyú levest a zsureket, a pierogit vagy a Tátrában jól ismert oscypek sajtot és ismerjük a lengyel vodkákat, söröket. A november 28-i workshop célja az volt, hogy a klasszikus lengyel konyhán túllépve megismerhessük a modern konyha és picit a fine dining világát is.

Az estet Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet Igazgatójának köszöntő beszéde nyitotta a lengyel konyha mai helyzetéről, majd egy rövid filmet láthattunk Bárány Robi útifilmestől Varsó kulináris életéről napjainkban. Ezt Agata Rybkiewicz a Varsói Idegenforgalmi Szervezet projekt menedzserének prezentációja követte, aki a varsói gasztro-körképet tovább bővítette azzal, milyen is volt Varsó kulináris világa a II. világháború előtt, a kommunista érában és milyen fejlődésen megy keresztül napjainkban.

Agata előadását Adam Dernoga követte, aki a varsói Good Food Concept csoportot képviseli, amihez az Elixir by Dom Wódki étterem, a The Roots koktélbár és a Vodkamúzeum is tartozik. Az Elixir étterem az egyetlen olyan étterem Lengyelországban, ahol a „food and vodka pairing” koncepciót 100%-ban megismerhetjük. Az Elixir étterem idén hetedik alkalommal is bekerült a Michelin guideba, de számos más gasztronómiai elismerést is elnyert már, mint pl. az éttermi Oscar díjat. Az étterem bemutatása után egy rövid termékismertetőt hallhattuk a lengyel Antonius kaviárról, Piotr Kurzawa export managertől, amelyet később meg is kóstolhattunk a tatár bifsztek mellé.

A prezentációkat Vajda Pierre gasztrokritikus zárta, aki jól ismeri nem csupán a lengyel nyelvet és kultúrát, de a lengyel gasztronómiát is, hiszen a Lódzi filmiskola hallgatója volt, így számos olyan témáról is mesélt, amely a lengyel konyha múltját és jelenét is megvilágítja. Ő volt az est lengyel-magyar összekötője és a zsűri elnöke, hiszen az elmélet után a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhattuk magunkat.

Huszan indultunk neki a nem is egyszerű feladatnak, hármas csoportokban készítettük el egy-egy tatárbifszteket kaviárral, egy kacsamellet „lusta” pierogival és egy húsos pierogit is Michał Szcześniak séf instrukciói alapján, menüvel a kezünkben. Szerencsénk volt, hogy többen is segítettek, és a csoportok is átjárhatók voltak, vagyis vagy tanácsokat kéretünk egymástól, vagy odalestünk hol tart a másik csoport.

A hosszú és egyedi eljárások megismerése mellett minden ételhez vodkát is kóstolhattunk a fekete zubrówkától a tormás vodkáig. Az est végén értékes nyereményekkel gazdagodhattak a résztvevők a Lengyel Intézet, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet, az Elixir étterem, a Varsói Idegenforgalmi Szervezet és a Kispolszki lengyel söröző jóvoltából. Örültünk, amikor meghallottuk, hogy 2025-ben folytatása következik.