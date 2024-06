Megint eladják a Sziget fesztivált! A Sziget is érintett a 600 milliárd forintos európai gigabuliban

Gigaüzlet született a nagy európai zenei fesztiválok piacán azzal, hogy az amerikai KKR magántőkealap csillagászati összegért megvásárolta a Sziget Fesztivált is tulajdonló Superstruct Entertainmentet.

Az amerikai KKR 1,3 milliárd font, vagyis több, mit 600 milliárd forint értékben vásárolja meg a Superstructot, amelynek portfoliójába olyan jelentős európai zenei fesztiválok tartoznak, mint a Sziget Fesztivál, a német Wacken Open Air és a Parookaville, a brit Boardmasters és a dán Tinderbox.

A Financial Times híre kapcsán, a worldmusicviews.com szerint a felvásárlás azt tükrözi, hogy a KKR annak ellenére is bízik az öreg kontinensen zajló élő rendezvények iránti növekvő keresletben, hogy az Egyesült Államokban több fesztivált is töröltek.

A Superstruct Entertainment több mint 80 fesztivált rendez 10 országban, és évente 7 millió látogatót vonz. A COVID-19 világjárvány által súlyosan érintett élő rendezvények iparágában erőteljes fellendülés tapasztalható az utóbbi időben, hogy az olyan vállalatok, mint a Live Nation, rekordnyereségről számoltak be az elmúlt két évben, ami egyértelműen közrejátszott a mostani jelentős befektetést létrejöttében.

A KKR a Providence Equity Partners-től vásárolja meg az annak tulajdonában álló Superstructot, amit az 2017-ben azért alapítot, hogy ezzel konszolidálja fesztiválvásárlásait. Érdekességként a Providence a tulajdonjogról való lemondás ellenére is fenntart egy opciót arra, hogy 250 millió eurót fektessen be a Superstructba.

A KKR, amely a Kohlberg Kravis Roberts & Co. rövidítése, már korábban is befektetett az európai szórakoztatóipari szektorba, többek között a BMG zenei csoportba, a ProSiebenSat.1 német műsorszolgáltatóba, a Trainline brit jegyértékesítő alkalmazásba és az FGS Global PR-cégbe.

Az akvizíció az egyik legnagyobb európai kivásárlási tranzakció az idén, ami a nehéz gazdasági körülmények közepette az üzletkötések szerény élénkülését jelzi. Az év első öt hónapjában a globális magántőke-ügyletek értéke így már elérte a 286 milliárd dollárt, ami több mint 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – derül ki a Londoni Értéktőzsde Csoport adataiból.