Minden egyben ami kell. Škoda Superb Combi 2.0 TDI DSG teszt.

A Škoda Superb negyedik generációja úgy maradt hű a hagyományaihoz, hogy közben a legújabb – sok szak önmagukért való – elvárásokhoz is alkalmazkodik. De ami a lényeg, hogy az új Superb Combi egy olyan autó, ami továbbra is sallangmentesen, ugyanakkor gazdaságosan és komfortosan képes kielégíteni a hosszú távra utazók és a nagycsaládosok igényeit, miközben eleganciát és modern technológiát kínál.

A Superb a Volkswagen Passat közeli – egy ideig lesajnált – rokona volt, de mára saját identitással rendelkezik. Ennek megfelelően, miközben az új generáció a Passat technikai alapjaira épül, számos egyedi részlettel teszi különlegessé magát. A 4902 mm-es hosszúságával, 1849 mm-es szélességével és 1482 mm-es magasságával ráadásul a Superb Combi az egyik legnagyobb klasszikus kombi a piacon. A 2841 mm-es tengelytáv pedig továbbra is garantálja a tágas utasteret és a kényelmes utazást.

Az új Superb külső dizájnja elegánsan letisztult és modern. A LED-es mátrixfényszórók és a függőleges rácsozású első lökhárító dinamikus és elegáns megjelenést kölcsönöznek az autónak. A tetővonal harmonikusan ível hátra, míg az apró légterelő és a finoman kidolgozott hátsó lámpák összhangban vannak a Škoda dizájnfilozófiájával. Az autó krómozott elemei és 17 vagy 18 colos felnik tovább emelik az összkép eleganciáját.

A Škoda beltere mindig is a praktikum és a kényelem szinonimája volt, és ez az új Superb esetében sincs másképp. A 10 colos digitális műszeregység és a 15 colos infotainment kijelző modern technológiai megoldásokat kínál. Az új Smart Dials tekerőgombok egyszerűvé és intuitívvá teszik a klíma és más funkciók kezelését.

Az ülések kényelmesek, hosszú utak során is megfelelő tartást nyújtanak, és akár masszázsfunkcióval is rendelhetők. A hátsó sorban hatalmas a lábtér, a külön klímazóna és az USB-C csatlakozók gondoskodnak az utasok kényelméről. A csomagtér mérete alaphelyzetben 690 liter, amely az ülések ledöntésével akár 1920 literre is bővíthető.

A Škoda Superb negyedik generációja széles motorválasztékkal érkezik, beleértve a dízel, benzines, lágyhibrid és plug-in hibrid változatokat. A tesztelt modell a 2,0 literes TDI motorral, 150 lóerős teljesítménnyel és 7 fokozatú DSG váltóval volt felszerelve. Ez a hajtáslánc tökéletes kompromisszumot kínál a teljesítmény és a fogyasztás között. A 150 lóerős dízelmotor csendes és nyomatékos, hosszú távú utazásokra optimalizált. Az autópályán egészen kiváló 4,7 literes fogyasztást produkált, míg vegyes használatban valamivel 5 liter felett alakult a fogyasztás. Az elektromos autók hatótávparája közben a hatótáv így akár 1200 kilométer is lehet egyetlen tankolással!

A Superb vezetése stresszmentes és kényelmes. A duplakuplungos DSG váltó finoman és gyorsan kapcsol, a futómű pedig remekül kezeli az úthibákat. A kormányzás pontos, a vezetési segédrendszerek pedig hatékonyan támogatják a sofőrt. A hosszú utak során különösen értékelhető a kiváló hangszigetelés és a futómű komfortja. A digitális műszeregység könnyen átlátható, és a head-up display segíti a sofőrt, hogy mindig az útra koncentráljon.

A Škoda Superb Combi továbbra is az egyik legjobb választás azok számára, akik nagy autót keresnek, kiváló belső térrel, modern technológiával és kedvező fogyasztással. A 2,0 literes TDI motor és a DSG váltó kombinációja pedig ideális választás a hosszú távú utazásokhoz igazolva, hogy ez a hatalmas, 1700 kilós dízelautó még jó ideig szerethető tagja lehet egy flottának, vagy a családnak.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk AzUtazó felületén jelent meg