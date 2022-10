Mit kell tudni a távolból irányított halálosztókról? Itt a kamikaze drón kisokos

Az Ukrajna több részén bekövetkezett katonai kudarcokra válaszul Oroszország egyszer használatos, úgynevezett kamikaze drónokkal támadta meg Kijev központját október 17-én. A harcászati eszközöket Ukrajna és az Egyesült Államok szerint is Irán szállítja. De mik is azok a kamikaze drónok, mi lehet Irán szerepe és hogyan lehet védekezni ellenük? A Bloomberg összefoglaljója.

1. Mik azok a drónok?

A Shahed-136 típusú drónokat gyakran kamikaze drónoknak nevezik, mert nem úgy tervezték őket, hogy túléljék a küldetésüket. De valójában inkább irányított rakéták, mint repülőgépek. Mivel a Shahed-136-osok szárnyakkal és légcsavaros motorral vannak felszerelve, órákig képesek vesztegelni, mielőtt célpontot találnának és lecsapnának. Bár a Shahed új az ukrajnai háborúban, a lassú, alacsonyan repülő lövedékek családjából származik, amelyek már az 1980-as évek óta léteznek, és amelyeket elsősorban az Alibabán kapható kereskedelmi GPS-rendszerek beépítésével fejlesztettek tovább. A név perzsa nyelven mártírt jelenthet.

2. Ez az iráni drónok első alkalmazása Ukrajnában?

Nem. Az Egyesült Államok szerint Oroszország augusztus végén 1000 drónt vett Irántól. A következő hónapban az oroszok elkezdték használni őket a déli kikötőváros, Odesza támadására. Az ukránok ezt megelőzően hónapokon keresztül a sokkal kisebb Switchblade 300-as, a virginiai székhelyű AeroVironment által gyártott hordozható, egyszer használatos, lődöző drónnal csaptak le az orosz erőkre. Az ukránok emellett használták a többször használható, felfegyverzett török Bayraktar drónt is, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható, robbanóanyagot a célpont fölé szállító, majd ledobó drónokat is.

3. Mi Irán szerepe?

Irán azt állítja, hogy nem vesz részt Oroszország ukrajnai háborújában, és tagadja, hogy fegyvereket exportálna az ottani felhasználásra. Ukrajna ezt nem így látja, és kiutasította Irán nagykövetét az országból. A drónok maradványait – amelyeket Oroszország Geran-2 (Germanium-2) névre keresztelt át – a lelövés után találták meg.

4. Mi az előnye a Shahed drónok használatának?

Mivel Oroszország kifogyóban van a precíziós irányítású rakétákból, és szankciók miatt nehezen tud utánpótlást vásárolni vagy gyártani, az iráni drónok pontos, közepes hatótávolságú alternatívát kínálnak. Több drónra lehet szükség egy cirkálórakétával egyenértékű találat eléréséhez, de mivel olcsók, úgynevezett rajokban telepíthetők. Bár viszonylag lassan mozognak, alacsonyan repülnek, egyes légvédelmi rendszerek számára nehéz lehet bemérni és lelőni őket, különösen, ha nagy számban használják őket. A lelövésükhöz gyakran használt légvédelmi rakéták sokkal többe kerülnek. A drónok indítórendszerei teherautókra szerelhetők, ezért viszonylag mobilak és a földről nehezen megsemmisíthetők.

5. Hogyan használják őket az oroszok?

Amikor olyan városok ellen vetik be, mint Kijev és Odesza, a Shahed pszichológiai hatást gyakorol a lakosokra, félelmet gerjesztve és megzavarva a napi tevékenységet. A fronton is bevetették őket, egyes orosz katonai bloggerek képeket tettek közzé ukrán páncélozott személyszállító járművekről és tüzérségi lövegekről, amelyeket szerintük a Shahedek semmisítettek meg. Ezt a forgatókönyvet a Wall Street Journal jelentése is alátámasztja. Az oroszbarát online oldalakon olyan spekulációk jelentek meg, hogy a drónokat rajokban lehetne használni az ukrán légvédelmi ütegek megsemmisítésére, ami Oroszországnak légi fölényt biztosítana, amelyet eddig nem tudott elérni.

6. Hogyan lehet védekezni a drónok ellen?

Le lehet lőni őket a régimódi légvédelmi ágyúkkal, valamint a kifinomultabb rakétavédelemmel, és az ukránok már le is szedtek néhányat közülük. A nehézséget az jelenti, hogy eldöntsék, hova helyezzék el a légvédelmi eszközök korlátozott készleteit. A Shahed több száz kilométerre képes repülni. (Irán állítása, miszerint hatótávolsága meghaladja a 2000 km-t, valószínűleg túlzás). Ukrán tisztviselők érdeklődésüket fejezték ki légvédelmi rendszerek vásárlása iránt Izraeltől, amely szinte tökéletes statisztikát tud felmutatni a még kifinomultabb iráni drónok lelövésében. Ám ha Izrael ilyen eszközökkel látná el Ukrajnát, azzal az Oroszországgal való kapcsolatok megromlását kockáztatná.