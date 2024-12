Székelyföld kapujának rejtett kincsei. Maros megyében a természet és a történelem csodái között határtalanul otthon érezhetjük magunkat

Maros megye, a Székelyföld kapuja, köszönhetően annak, hogy Románia 2025 január 1-től a schengeni övezethez tartozik, már határtalanul – vagyis határellenőrzés nélkül -, bűvöli el festői tájaival, gazdag kulturális örökségével és izgalmas gasztronómiájával a látogatót . Aki legyen városlátogató, túrázó vagy az aktív sportok szerelmese, messze több és többféle élményre számíthat, mint amit a sztereotípiák ígérnek. A kanyargó Maros folyó szelíd hullámai középkori várakat, lenyűgöző kastélyokat és festői falvakat ölelnek körbe, életre keltve a múlt emlékeit. De a varázslatos vidék mindenkinek tartogat valamit: a középkori városok macskaköves utcái, a gyógyvizű tavak és a meghódításra váró hegycsúcsok is a felfedezésre csábítanak.

Maros megyében már a megérkezés is számtalan élményt ígér, hiszen központja Marosvásárhely, az egykori Székely-Vásárhely, ahol azért is otthon érezhetjük magunkat, mert a magyar kultúra egyik bástyájának, az erdélyi szellemiség szimbólumának számító városban máig Románia legnagyobb számú magyar lakkossága él.

Marosvásárhelyi-vár

Varázslatos régió

Marosvásárhelyen túl pedig olyan különleges helyeket fedezhetünk fel, mint Segesvár, az UNESCO-világörökség része, ahol középkori városfalak és tornyok őrzik Vlad Tepes, azaz Drakula gróf legendáját. A messze földön híres Szováta híres sós tavai pedig gyönyörű környezetükkel és gyógyító erejükkel vonzzák a látogatókat. A megye a természet szerelmeseinek is igazi paradicsom: a Görgényi- és Kelemen-havasok lenyűgöző túraútvonalaikkal és panorámáikkal várják a kalandokra éhes utazót. A természetvédelmi területek, közte az Istenszéke Természetvédelmi Terület ritka növény- és állatfajok otthona.

Ez a vidék a gasztronómiai kalandozásra is kiváló helyszín, hiszen az ikonikus erdélyi fogások, a kürtőskalács, a puliszka és a töltött káposzta olyan utánozhatatlan ízélményt garantálnak, amit helyi borok tesznek teljessé.

Maros megye pezsgő kulturális élete is vonzó ajánlatokat kínál. A Vibe Fesztivál a régió egyik legnépszerűbb eseménye, ahol zenei előadások és különféle programok sora várja a vendégeket a Maros partján. A rendezvények közül kiemelkedik a Vásárhelyi Forgatag is, amely kulturális és művészeti programok széles skáláját kínálja a látogatóknak, valamint más helyi hagyományőrző rendezvények.

A régió ráadásul ma már gyorsan és kényelmesen elérhető Magyarországról. A Transilvania Nemzetközi Repülőtérről rendszeres járatok indulnak Budapestre, de vonattal és autóval, a biztonságos sztrádákon haladva szintén kényelmesen érhetjük el úti célunkat.

Marosvásárhely ékességei

Marosvásárhelyre, a székelyek fővárosába érve a Rózsák tere, vagy ahogy mondják, a főtér fogadja az utazót a város szívében. Ahol olyan nevezetességek sorakoznak, mint a Kultúrpalota, a katolikus és az ortodox nagytemplom, valamint a Néprajzi és Népművészeti Múzeumnak helyet adó, barokk stílusú Toldalagi-palota.

Marosvásárhely ékessége a város történelmi szívében emelkedő középkori vár. A ma látható erődítmény a 17. században épült, 2011-ben eredeti állapotában állították helyre, miközben már rendezvények, kiállítások otthontául is szolgál. A déli részén emelkedő 14. századi gótikus templom a város egyik legjelentősebb történelmi épülete: falai között 37 országgyűlést tartottak, és itt választották fejedelemmé II. Rákóczi Ferencet.

A Kultúrpalota Erdély egyik legkiemelkedőbb szecessziós építészeti alkotása. 1911. és 1913. között Bernády György polgármester kezdeményezésére emelték összművészeti kulturális központnak. A tervezést Komor Marcell és Jakab Dezső építészekre bízták, akik már a városháza tervezésével is maradandót alkottak. A palota homlokzata a szecessziós stílus gazdag díszítettségét tükrözi freskók, domborművek, mozaikok és értékes ólomüveg ablakok formájában. Belső terei is magával ragadóak: az impozáns előcsarnok, a hangversenyterem, a kisebb termek és a tükörterem mind a korabeli építészet eleganciáját és gazdagságát idézik. Ma a Kultúrpalota nemcsak Marosvásárhely, hanem az egész régió egyik legfontosabb kulturális központja, amely számos jelentős intézménynek ad otthont. Köztük a Maros Megyei Könyvtárnak, a Klasszikus Magyar Művészeti Galériának, a Modern Román Művészeti Galériának, az Art Nouveau Galériának és az Állami Filharmóniának.

A Kultúrpalota

A tudás kincsesládája a Teleki–Bolyai Könyvtár, közismert nevén Teleki Téka. Az 1802-ben alapított könyvtár gróf Teleki Sámuel, Erdély kancellárja kezdeményezésére jött létre, aki nemcsak kivételesen gazdag, hanem rendkívül művelt ember is volt. Európa több egyetemén tanult, és vagyona jelentős részét a könyvtár alapjául szolgáló több mint 40 000 kötet megvásárlására fordította.

A Teleki Téka

Marosvásárhely ikonikus nevezetessége a szecessziós stílusban épült Közigazgatási Palota is, amely eredetileg városházaként szolgált. A 20. század elején épült épületet díszes homlokzata miatt a népnyelv „Cifra Palotának” is nevezi. Főbejárata előtt található a Latinitás emlékműve, amely a római örökséget szimbolizálva Romulust és Remust ábrázolja az anyafarkassal. Legfigyelemreméltóbb része az északkeleti torony, amely 60 méter magas, és a teteje szinte a város minden pontjáról látható. A torony óráját Müller János készítette, míg a harangok Thúri Ferenc munkáját dicsérik.

Az egykori Városháza

A marosvásárhelyi látogatás kihagyhatatlan élményforrása a Somostetőn, Marosvásárhely keleti részén található, Románia legnagyobb állatkertjének számító Zoo, mintegy 750 állat otthona, amelyek több mint 150 helyi és egzotikus fajt képviselnek.

Szováta: a természet gyógyító erejével

Szováta kincse a Medve-tó, a világ legnagyobb heliotermikus tavaként vált a jelképévé. A heliotermia különleges jelensége (amikor a tó mélyén lévő sós vízréteg 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletet tart fenn) teszi különösen vonzóvá a tavat a fürdőzők számára. A tó keletkezése 1875. május 27-ére datálható, amikor egy heves esőzés során a közeli legelő mellett elzáródott egy híd, amiért a víz felgyülemlett az alatta lévő sós rétegen. Hat év kellett ahhoz, hogy a só teljesen feloldódjon, a talaj megsüllyedjen, és kialakuljon a ma ismert tó, amit a kifeszített medvebőrre emlékeztető formája miatt kereszteltek a helyiek Medve-tónak. Szováta a Medve-tóval A Medve-tó körüli természetvédelmi területen hat tanösvényt alakítottak ki gyógyászati és rekreációs céllal: a Só ökológiai tanösvényt, a Nyugati turistasétányt, a Tivoli I. és II. turistaösvényt, a Medve-tanösvényt, a Medve-tó körüli sétányt és a Zöld-, illetve Vörös-tavat megkerülő sétányt. Ezeken olyan látnivalókat lehet megcsodálni, mint a Só-hegy, az édesvízi tavak és a kisebb sós tavak, a Belvedere kilátótorony, a növény- és állatvilág, valamint az egyedi arborétum. Kiemelkedő nevezetessége, a 28 méter magas kilátótorony, ingyenesen látogatható. Az összesen 2,8 km hosszú túraösvények könnyen bejárhatók, pihenőhelyekkel, természetmegfigyelési lehetőségekkel is rendelkeznek. Szováta kifejezetten bővelkedik a festői sós tavakban, amelyek a karsztos dolinákban alakultak ki, és különleges természeti adottságaikkal vonzzák a látogatókat. A Mogyorósi-tó nyáron alkalmas fürdésre. A legfiatalabb tó a Rigó-tó, amely az 1950-es években született, iszapja bizonyítottan hatékony a hát- és mozgásszervi betegségek kezelésére. A legrégebbi a Fekete-tó, amely 1710-ben keletkezett egy sóakna beszakadása következtében. Az antropogén eredetű tó iszapját a nemrégiben felújított kezelőbázison használják fel, amely rekreációs és gyógyászati szolgáltatásokat kínál. A kisebb tavak, a Vörös-tó és a Zöld-tó a természetjárók kedvelt célpontjai. A Géra-forrás annak a hajdani sós vizű forrásnak állít emléket, amely az első szovátai gyógyfürdő vizét szolgáltatta. A Géra-fürdőt 1860-ban alapította Veress József, felismerve a sós víz gyógyító hatását. A fürdő közel 100 évig működött, és 21-féle betegséget kezelt. Sófalvi Illyés Lajos 1901-ben alapította a Felső-szovátai Fürdőt, amelyet Mária román királynő és Jászai Mari is látogattak. Napjainkban reumatikus, bőrgyógyászati, neurológiai, nőgyógyászati és légzőszervi betegségeket kezelnek itt, de különösen sikeresen a meddőség terén is. Az orvosi és wellness-szolgáltatások közé tartozik a balneoterápia, hidroterápia, mechanoterápia, elektroterápia, fototerápia, gőzfürdő, szauna és szolárium. A Szovátán található édesvizű tavak közül a legjelentősebbek a Piroska-tó, amely az egyik legszebb területen található, valamint a Körös-Toplica patak medrében, a Cseresznyés-hegy lábánál 1975–1976-ban létrehozott mesterséges Tivoli-tó. Amely strandjával, kalandparkkal és nyári csónakázási, valamint vízibiciklizési lehetőségekkel izgalmas úti cél. Mivel Szováta hírneve a gyógyvizeinek népszerűségével együtt nőtt, az arisztokrácia már az 1840-es évek elején nyári rezidenciákat épített a Sóhegy lábánál. A gyönyörű villák közül több – például a Sára-, a Mária- és a Lola-villa (Pacsirta Hotel), a Szent József-villa (Maros Hotel), a Szőke- és a Muskátli-villa, valamint a Bírák-villa – ma is megcsodálható. Az üdülőhely különlegessége az 1949-ben Lengyelországban gyártott szovátai gőzös, amellyel nyáron a kirándulók a 14 kilométeres vonatozás után a Vármezőbe érve megízlelhetik a híres vármezői pisztrángot, túrázhatnak a természetben, vagy benézhetnek a Mini Nyárád látogatóközpontba, ahol egy terepasztalon megcsodálhatják a Nyárádmente nevezetességeit, és helyi termelők által készített termékeket is vásárolhatnak.

Sí a só után Szováta télen a síelők birodalma. Maros megye egyetlen, jól karbantartott sípályája a Görgényi-havasokban található, 1200 m-es kiindulási magasságban, 28 fokos lejtéssel. A piros színű, közepes nehézségű, 1100 m hosszúságú pálya szintkülönbsége 262 méter, ami a haladó és kezdő síelők számára egyaránt alkalmas.

Mesebeli vidék Drakula emlékével és angol királyi szállal

Székelyvécke erdőkkel borított dombok között fekszik Balavásár és Szováta között. Itt épült 2014-ben Székelyföld első székelykapukból álló keresztútja, a „Székely Golgota”. A kálvária székelykapukból alkotott 14 stációja a 2015-ben épült Isteni Irgalmasság-kápolnához vezet, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a település hagyományos székely házaira, közte a Fekete Pál képzőművész által alapított székelyvéckei falumúzeumra. Erdőszentgyörgy nevezetessége a neobarokk stílusban épült Rhédey-kastély, amely az 1807–1809 közötti felújításkor nyerte el jelenlegi formáját. Itt született és nőtt fel Rhédey Claudia grófnő, Alexander von Württemberg herceg gyönyörű felesége, aki III. Károly brit király szépanyja volt. A gyönyörű kastély emeleti termeiben a „Mysteria Residentiae Rhédey” című kiállítás kapott helyet, amely a Rhédey család életét és Claudia grófnő tragikus sorsát mutatja be.

Rhédey Kastély és Rhédey Claudia szobra

Mellette látható a Bözödújfalusi Emlékszoba, amely az elárasztott egykori Bözödújfalunak állít emléket. Segesvár is messze többet nyújt annál, mint amit az átlagutazó gondolna. Várfala távolról is lenyűgöző, hiszen ez Európa legnagyobb, folyamatosan lakott középkori erődítménye. A 12. század óta a szász telepesek által épített erőd a város történelmi központja, arculata pedig a mai napig szinte változatlan maradt. A 14. században épült 14 tornyából és bástyából, valamint a 930 m hosszú falból 9 torony, 2 bástya és a fal egy része mindmáig fennmaradt. Az erőd mesebeli világot idéz a macskaköves utcákkal, a pasztellszínű házakkal, bástyákkal és templomokkal, amelyek között kávézók, teraszok, vendégházak és szállodák is csábítják a látogatókat. A segesvári középkori vár 1999 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. Kiemelkedő értéke az Óratorony, amely a város főkapujának a védelmére épült.

Segesvár

A várat gazdagítja a Drakula-ház is, az egyik legrégebbi, mai napig fennmaradt polgári építmény. A legenda szerint itt született meg Vlad Țepeș, Dracul fia, a 15. század egyik legfélelmetesebb uralkodója, az ír író, Bram Stoker azonos című regényében szereplő Dracula karakterének ihletője. A piactér különleges épülete a Szarvas-ház, amely a külső falaira festett szarvasokról és a falra szerelt agancsos szarvasfejről kapta nevét. A páratlan történelmi örökség része a várban található Diáklépcső, Erdély legnagyobb ilyen jellegű építészeti alkotása éppúgy, mint a Szent Miklósnak szentelt segesvári hegyi evangélikus templom, amely az 1676-os nagy tűzvész után nyerte el mai formáját.

Segesvár környéke az erődtemplomok földje

A szászkézdi erődtemplom 1493–1525 között épült késő gótikus stílusban. 1999 óta az UNESCO-világörökség részét képezi. A környék többi erődítményétől eltérően a szászkézdi Parasztvár különleges építmény, amely a helyi közösség által lett megépítve, német stílusban született meg.

Miklóstelkén fedezhetjük fel azt a Maros megyei szász falut, amelynek erődített temploma az egyik legegységesebb egész Erdélyben. Belterületén a mai napig fennmaradtak a 18. századi panelek, amelyeken virágmotívumok és más erődített templomokat ábrázoló festmények vannak, és három oldalról díszítik a belső teret. A Segesvártól 16 km-re található erődtemplom egy dombra épült, Apold nevű falu központjában. Az épületegyüttes végleges kinézete a 15–16. században vált teljessé. Védelmi célból a templomot kettős fallal zárták körül, amelyet tornyokkal és bástyákkal erősítettek meg.

Segesvártól 12 km-re, Keresd ékessége a Dános-patak partján, dombok között elrejtve álló, a népnyelv által meglelhetetlen kastélynak nevezett Bethlen-kastély. Legimpozánsabb része az árkádos szárny, és hasonlóan lenyűgöző az íjászok tornya, a henger alakú ötszintes torony, amely egykor védelmi funkciót töltött be.

A keresdi Bethlen-kastély

A rendkívül kifinomult díszítésekben gazdag épületegyüttes Erdély egyik legreprezentatívabb olasz reneszánsz stílusú polgári építménye.

Érsek M. Zoltán

Címlapkép: Fotó: Bereczky Sándor

