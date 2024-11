Jövő tavasszal már érezhető lesz az építőipar fellendülése

Nehéz helyzetbe került idén is az építőipar, ahol a szakértők szerint 15-20 százalékos visszaesés is tapasztalható volt. Az iparág lendülete évekkel ezelőtt megtorpant, jövőre azonban fellendülés várható, amelynek az előszele már tavasszal érezhető lesz.

Az építési hitelek és a lakáshitelek kamatszintjei a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentek. Ez jóval kedvezőbb feltételeket kínál az építőipari vállalkozások, beru házások, valamint a magánemberek számára, akik építkezésbe, házvásárlásba, felújításba szeretnének belevágni. Ez a lehetőség várakozások szerint a 2022 óta hanyatló ingatlanpiac fellendülését is magával hozhatja, ami végre stabilabb helyzetbe hozhatja az építőipart.

„Az építőanyagokat forgalmazó és gyártó cégek fellendülésre számítanak, ez azonban természetesen nem érezhető azonnal. A felújítások és az építések is megtorpantak. A kedvező irányú változás pedig elsőként a felújítások esetében lesz érezhető jövő tavasz környékén a belső építési anyagokat forgalmazó és gyártó cégek számára, hiszen ezen a területen használják fel már a munkálatok kezdetén ezeket az anyagokat” – magyarázta Czili Aladár szakértő, a Murexin Kft. ügyvezetője, hozzátéve, hogy a hidegburkolatok és az ehhez szükséges segédanyagok iránti kereslet és kínálat is drasztikusan visszaesett Magyarországon.

A szakember arra is rávilágított, hogy a kisebb cégeket nyilvánvalóan érzékenyebben érintette a visszaesés, míg a nagyobb, stabil lábakon álló vállalatok a nehéz gazdasági helyzet ellenére is szem előtt tudták tartani, hogy a várható fellendülésre fel tudjanak készülni.

„Az építőipar stabilizálódása azt is magával hozza, hogy hirtelen megugrik az építőanyagok iránti kereslet, ha pedig nem állunk készen, könnyen készlethiány állhat elő. A Murexin Kft. éppen ezért ebben a visszaesés, stagnálás időszakában is arra fókuszált, hogy a kiszolgálás a későbbiekben is zökkenőmentes lehessen. Ezért is vágtunk bele egy 800 milliós fejlesztésbe. A beruházás keretében építettünk egy új raktárcsarnokot, egy régit pedig felújítottunk a modern kor igényeinek, a környezetvédelemnek és a fenntarthatóságnak megfelelően. A célunk ezzel az volt, hogy egy nagyobb kapacitással rendelkező raktárbázist hozzunk létre, segítve ezzel a logisztikát, és mielőbb kielégítve a megrendelők igényeit” – tette hozzá Czili Aladár.

Magyar igényekre specializált termékek

A cég számos magyar fejlesztéssel is büszkélkedhet, amelyeket kifejezetten a magyarországi igényekre szabva specializáltak. 2017-ben Magyar Termék Nagydíjat kapott a cég szekszárdi telephelyén kifejlesztett LEWELL aljzatkiegyenlítő termékcsaládja, de ezen kívül folyamatos fejlesztéseket folytatnak annak érdekében, hogy a magyar mesterek felhasználási szokásaihoz, és az aktuális alapfelülethez igazodó termékeket dobjanak piacra.

„A termékfejlesztés mellett a másik szívügyünk az oktatás. Iskolákba és szakképző centrumokba szervezünk ingyenes oktatásokat a termékek megfelelő felhasználásával kapcsolatban, ahol azokat a technikákat is oktatjuk, amelyekkel a burkolás még tökéletesebbé válhat” – tette hozzá az ügyvezető.