Ősztől könnyebb lesz buszos jogosítványt szerezni

Várhatóan szeptembertől kezdődhetnek el a B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők részére szervezett, autóbuszvezetésre jogosító D kategóriás jogosítvány megszerzését lehetővé tévő tanfolyamok – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közlekedésért felelős államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Nagy Bálint emlékeztetett, a B kategóriás jogosítvánnyal eddig csak a C, azaz tehergépkocsi vezetésére jogosító engedély birtokában lehetett buszvezetői képzésre jelentkezni, ami időben és költségben is plusz terheket jelentett a foglalkoztatottak és a foglalkoztatók számára is.

A múlt héten elfogadott, már hatályba lépett rendelet szerint a B kategóriával rendelkezők ezentúl a teherautó-jogosítvány megszerzése nélkül is részt vehetnek a buszvezetői képzésen – tette hozzá.

Ismertetése szerint a C kategóriás tanfolyam mintegy 600-800 ezer forintos költséget és fél-egy évig tartó képzést jelentett a vizsgázóknak, amit a buszvezetői tanfolyam 400-500 ezer forintos díja és hasonló képzési ideje követett.

A könnyítésnek köszönhetően a C kategória díját lehet megspórolni - mutatott rá Nagy Bálint.

A két kategóriához úgynevezett gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI) megléte is szükséges, ötévente pedig kötelező jelleggel ismétlő vizsgát kellett tenniük a hivatásos sofőröknek, a rendelettel azonban eltörölték a megújító vizsgát.

Ez az intézkedés jelenleg 40-50 ezer ember érinthet Magyarországon, a könnyítés után megjelenő új belépőkkel pedig ez a szám tovább fog emelkedni – fejtette ki az államtitkár.

Az új szabályozás bevezetéseinek okairól szólva kifejtette, jelentős a munkaerőhiány az ágazatban, külön problémát jelent, hogy az ebben dolgozók jelentős része közel jár a nyugdíjkorhatárhoz.

Cél az is, hogy csökkenjenek a közúti közlekedési ágazatban működő vállalkozások adminisztrációs terhei és kötöttségei, valamint bevonzzák az új munkaerőt – emelte ki Nagy Bálint.