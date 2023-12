Applikációval a kevesebb szén-dioxid kibocsátásért

Forradalmi, környezetbarát startup és ökotudatos elektromos kerékpár flotta szolgáltató szerencsés találkozásának lehetünk most tanúi. A Greencent, hasonlóan a sportappokhoz azt méri, hogy egy út során mennyi szén-dioxidot takarítottál meg egy autóhoz képest.

De mi is az a Greencent? A Greencent olyan multifunkcionális eszközt kínál vállalatok részére, amelynek alapja a megtakarított szén-dioxid mennyisége. Egyszerre zöld marketing- és kommunikációs eszköz, alkalmazotti juttatás és újgenerációs, hűségpont-rendszer.

„A szolgáltatás fő elemét az applikáció adja, amellyel a dolgozókat motiválhatják. Az alkalmazás – hasonlóan a sport appokhoz – méri, hogy egy-egy út során mennyi szén-dioxidot takarítottál meg egy autóhoz képest. 1 kg megspórolásával 1 greencentet kapsz, amiért nagyjából 6 km-t kell biciklizned.” – mondta el Bernáth Dénes, a Greencent egyik alapítója.

A Greencent alapítók középtávú céljai között szerepel a helyi vállalkozások támogatása is. Olyan win-win helyzetet kívánnak megteremteni, ahol a környékbeli partnerek több vásárlót érhetnek el, a felhasználók pedig – a bezsebelt greencenteknek hála – akár 5-40%-kal olcsóbban juthatnak környezetbarát termékekhez és szolgáltatásokhoz. A csapat elképzelései a külföldi befektetők figyelmét is felkeltették: a startup már egy svájci hátterű, nemzetközi céget is befektetőjének tudhat.

A magyarok szeretnek biciklizni

Egy friss, egy főre eső kerékpárhasználatot vizsgáló kutatás szerint Magyarország Hollandia és Dánia után az előkelő harmadik helyen áll. Ez is mutatja, hogy egy elektromos kerékpár flotta az autóhasználat reális alternatívája lehet, akár céges szinten is.

„Ha biciklizem, mindig azon kapom magam, hogy mosolygok és ez nem lehet véletlen, ahogy a Biciklizing.hu-val való szolgáltatásbővítésünk sem az” – árulta el Bernáth Dénes.

Tekerj munkába!

A Biciklizing,hu küldetése, hogy innovatív, egészséges és fenntartható közlekedési megoldásokkal segítse az élhetőbb városi környezet kialakítását, csökkentve a közlekedéssel járó stresszt, dugókat és a környezetártalmas hatásokat. Havi díjas rendszerben kínálnak komplex megoldásokat, cégek számára az elektromos kerékpárflotta kialakításához, amely immár a Greencent szolgáltatásait is tartalmazza. Fontos megemlíteni, hogy 2022-től kedvező adózási szabályok vonatkoznak a céges kerékpár juttatására a személyi jövedelemadó és a társasági adó terén.

„Az elektromos kerékpár tökéletesen alkalmas arra, hogy fenntartható módon bővítse a vállalati juttatások körét, hiszen képes kiváltani a céges autót, egyedi premizálási lehetőséget biztosít és segíti a környezettudatos gondolkodás kialakítását. Kutatások igazolják, hogy azoknál a vállalatoknál, ahol elektromos kerékpárt használnak a munkavállalók, sokkal energikusabbak, boldogabbak és produktívabbak a dolgozók, jobban bírják a stresszt, ezáltal lényegesen kevesebb időt töltenek betegszabadságon. A Greencent elsődleges küldetése remekül rímel a mi törekvéseinkre, hiszen ők is a városi széndioxid-kibocsátás ellen állnak ki az újonnan fejlesztett alkalmazásukkal.” – hangsúlyozta Nochta László, a Biciklizing alapítója.

A két cég nemrég indította el közös pilot projektjét, első közös ügyfelükkel a Metrodommal, aki nem csak az alkalmazást teszteli, e-bike flottát is bérel mellé. Az együttműködést tesztüzem előzte meg, a kerékpárokkal többek között egy Budapest-Balaton távot is gond nélkül letekertek.