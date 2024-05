Otthonfelújítási támogatás: van amire egy nap maradt, másra egy hónap

Több olyan határidő is szerepel a 6 milliós otthonfelújítási támogatás felhívástervezetében, amit a sikeres igényléshez mindenképpen be kell tartani. A korszerűsítendő ingatlanba bejelentkezésre már csak ma van lehetőség, ezt azonban online még május 1-én is el lehet intézni. A tulajdonlást elég az igénylés benyújtására igazolni. Ekkorra kész kell lenni az új típusú energetikai tanúsítványnak is, amit érdemes mielőbb megrendelni, mert az utolsó napokban nagy lehet a harc a tanúsítókért – tanácsolja a Bank360.hu.

Pénteken megjelent az Otthonfelújítási Program felhívástervezete, amelyből részletesen kiderült, milyen feltételeket kell teljesíteni az igénylőknek a maximum 6 millió forintos támogatás megszerzéséhez. Az előírások ugyan még változhatnak, de a tervezetben lévő feltételeket mindenképpen érdemes komolyan venni. Az otthonfelújítási támogatás igénylésére várhatóan június 3-ától lesz mód a kijelölt bankfiókokban, de vannak olyan ügyintézések, amiket addigra el kell végezni a pénz megszerzése érdekében.

Az egyik feltételt már csak ma lehet teljesíteni. A felújítandó, 1990 végéig megépült családi háznál ugyanis az lesz az előírás, hogy az legalább 2024. május 1. óta az igénylő állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye legyen. Hiába tulajdonos vagy haszonélvező tehát valaki, ha május 1-ig bezárólag nem jelentkezett be az ingatlanba, akkor nem igényelheti a támogatást.

Szerencsére aki ezt még nem tette meg, ma van erre egy utolsó esélye. Személyes ügyintézésre ugyan már nincs módja, de elektronikusan még ma is be tudja jelenteni a lakcímváltozást az ügyfélkapun keresztül a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok becsatolásával. Az online lakcímbejelentés módját és feltételeit itt írják le részletesen.

Ha az online bejelentés, a becsatolt iratok megfelelőek, akkor a hatóság a lakcímváltozást a bejelentés időpontjára jegyzi be. Ez a dátum szerepel majd a lakcímkártyán, amivel a támogatás igénylésekor igazolni kell azt, hogy legalább május 1. óta a felújítandó házban lakik a kérelmező.

Nem ez az egyetlen határidő azonban, amire figyelni kell az otthonfelújítási támogatás megszerzéséhez. Az igénylőnek tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek kell lennie az ingatlanban, amit hiteles tulajdoni lappal tud igazolni – hívják fel a figyelmet a Bank360.hu szakértői.

Ezt könnyű lekérni online is akár az utolsó pillanatban, aki azonban mostanában vette vagy veszi a felújítandó ingatlant, annak figyelni kell, hogy a tulajdonjog-bejegyzés megtörténjen időre. Ennél csak az az előírás, hogy a benyújtáskor tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek kell lennie az igénylőnek, nem kell ezt május 1-ig felmutatni, szemben a lakcímmel. A tulajdoni arány mértékére nincs megkötés, tehát a tulajdonostársak eldönthetik, hogy ki legyen az igénylő – például az, aki a kölcsönkérelem elbírálásánál leginkább hitelképesnek számít.

Szerencsére az ottlakási és tulajdonlási elvárások csak az igénylőre vonatkoznak, a kölcsönszerződésbe bevont adóstársakra nem. A kötelezően adóstárssá váló házastársnak vagy bejegyzett élettársnak, illetve a nyugdíjas igénylő esetén a hitelhez a bank által előírt fiatalabb adóstársnak (például gyereknek) nem kell teljesíteni ezeket a feltételeket.

Az otthonfelújítási támogatás megszerzése érdekében érdemes már jó előre gondoskodni arról is, hogy az igénylés benyújtására elkészüljön a hiteles energetikai tanúsítvány a házról, ugyanis enélkül nem fogadhatja be a bank a kérelmet. Márpedig hamar elfogyhat az Otthonfelújítási Program 108 milliárdos kerete, ezért annak, aki biztosra akar menni, már az első napokban érdemes igényelni a támogatást. A június 3. előtti napokban várható roham miatt érdemes mielőbb megrendelni valamelyik tanúsítónál az új típusú energetikai tanúsítványt, mert könnyen lehet, hogy erre akár egy-két hét múlva csak túl késői dátummal adnak majd időpontot.

A kiinduló állapotot rögzítő tanúsítványban szereplő értékhez képest kell elérni a felújítás végére legalább 30 százalékos energiafelhasználási javulást a támogatás tényleges elnyeréséhez. Ezt a végén majd egy újabb energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni. Ha nem sikerül megvalósítani a legalább 30 százalékot, akkor az igénylő bukja a támogatást, a már megkapott pénzt vissza kell fizetni – figyelmeztetnek a Bank360.hu szakértői.

Ha viszont a felújítással elérik a 40 százalékos megtakarítást, akkor a vissza nem térítendő támogatási rész 5 százalékkal megnő a 6 millió forinton belül. (Ez 2,5-3,5 millió forint között változhat az igénylő, illetve a lakhelye járásának kereseti viszonyaitól függően.)