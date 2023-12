A gazdagok vagyonát kezelték, de nem bírták, az MNB visszaszólt a Primusnak

A Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., közleményben jelezte, hogy 2023. december 31-i hatállyal visszaadja működési engedélyét az MNB-nek, amire szerinte azért került sor, mert méltánytalannak érzi az MNB, vele szemben tanúsított eljárását. Az MNB közleményben utasítja vissza az állításokat.

Az MNB visszautasítja a Primus Trust valótlan állításait címmel a következő közlemény jelent meg az MNB oldalán:

„A Magyar Nemzeti Bank a törvényi mandátumának megfelelően végzi felügyeleti tevékenységét, ezért elfogadhatatlannak tartja a Primus Trust félrevezető kijelentéseit.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozottan visszautasítja a Primus Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. (Primus Trust) 2023. december 27-i sajtóközleményében a jegybankra vonatkozóan tett valótlan állításait.

A Primus Trust ebben arról tájékoztatta a szakmai közvéleményt, hogy visszaadja üzletszerű bizalmi vagyonkezelői engedélyét. Ennek okai között „az MNB által megindított hatósági támadásokat”, valamint azt említi, hogy a társaság működése „nem kívánatos az MNB számára”. Ezen túlmenően kitérnek arra is, hogy a jegybank „hatósági ellehetetlenítési sorozat” részeként példátlanul súlyos, 300 milliós piacfelügyeleti bírságot rótt a társaságra.

E kijelentésekkel szemben a valóság az, hogy az MNB nem indít „hatósági támadásokat” és „ellehetetlenítési sorozatokat”, ugyanakkor valamennyi piaci szereplőtől elvárja a jogszabályok maradéktalan betartását és azokat vizsgálatai során folyamatosan ellenőrzi. Az a körülmény, hogy az MNB párhuzamosan több vizsgálatot folytat egy intézmény vonatkozásában, egyáltalán nem példa nélküli.

Az MNB eljárásai során a mindenkori anyagi és eljárási szabályok betartásával jár el és döntései ellen bírósági úton jogorvoslatnak van helye. A közelmúltban a Primus Trust élt is a bírósági felülvizsgálat lehetőségével: az MNB két, a társaság által kifogásolt végzését is közigazgatási per keretében támadta meg, a bíróság jogerős döntéseiben ugyanakkor mindkét esetben a jegybanknak adott igazat.

Mint ismeretes, a bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán- és családi vagyonok hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának eszköze. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelők felett a jegybank nem lát el üzleti megbízhatósági (prudenciális), avagy fogyasztóvédelmi felügyeletet. Az MNB ugyanakkor bármely piaci szereplővel szemben indíthat piacfelügyeleti vizsgálatot, ha jogosulatlan pénzügyi tevékenység hazai végzésének a gyanúja merülne fel. A fentieknek megfelelően folytatta le a Primus Trust által sérelmezett piacfelügyeleti eljárását és szabott ki az MNB 2023 májusában 300 milliós piacfelügyeleti bírságot a társaság jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenysége miatt és azonnali hatállyal megtiltotta a Primus Trust számára az engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység végzését. A Primus Trust keresete alapján jelenleg az MNB ezen döntése kapcsán is közigazgatási per van folyamatban.

Piacfelügyeleti hatáskörén túlmenően az MNB a bizalmi vagyonkezelők vonatkozásában korlátozott jogosítványai ellenére köteles vizsgálni a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési jogszabályok betartását. A Primus Trust vonatkozásában jelenleg is folyamatban van egy ezzel kapcsolatos vizsgálat.

A Primus Trust most nyilvánosságra hozott kérelme alapján az MNB a jogszabályban meghatározott eljárást lefolytatja és amennyiben annak feltételei fennállnak, az üzletszerű bizalmi vagyonkezelői engedélyt visszavonja.

Magyar Nemzeti Bank